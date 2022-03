„Starmania 22“ – Die Songs der zweiten Qualifikationsshow am 11. März in ORF 1

Hits von Miley Cyrus bis Sam Smith und von Seiler & Speer bis George Ezra

Wien (OTS) - Die ersten sieben Kandidatinnen und Kandidaten dürfen sich bereits über ihre Tickets für die erste Finalshow von „Starmania 22“ freuen. In der zweiten Qualifikationsshow am Freitag, dem 11. März 2022, singen 14 weitere Jung-Musikerinnen und -Musiker live ab 20.15 Uhr in ORF 1 um die verbleibenden sieben Plätze und verleihen den Hits von u. a. Miley Cyrus, Sam Smith, George Ezra sowie Seiler & Speer dabei ihre ganz persönliche Note. Erfolgssänger und „Amadeus“-Preisträger Josh. sowie Artistin und Model Lili Paul-Roncalli bewerten die Auftritte gemeinsam mit dem Gastjuror der Woche: dem Hitmusiker und preisgekrönten Songwriter Thorsteinn Einarsson. Neben der Jury müssen die „Starmaniacs“ aber noch jemand anderen von ihrem Talent überzeugen: das Publikum – denn dieses entschiedet via Televoting mit.

Die Kandidatinnen und Kandidaten von Qualifikationsshow 2 am 11. März, live ab 20.15 Uhr in ORF 1, (in alphabetischer Reihenfolge) und ihre Songs:

Judith Lisa Bogusch: Die 21-jährige Studentin der Medienmusik wohnt in Wien und stammt aus Matrei in Osttirol. Sie singt „A Thousand Years“ von Christina Perri.

Julia Maria Ebner: Die 23-jährige Hotel- und Gastgewerbeassistentin lebt in Feffernitz in Kärnten. Ihr Song ist „Je ne parle pas francais“ von Namika.

Stefan Eigner: Der 22-jährige Wiener ist Sänger und Karaoke-DJ. Er gibt „Writing's on the Wall“ von Sam Smith zum Besten.

Daniel Frkat ist 22 Jahre alt und studiert in Wien Englisch und Spanisch auf Lehramt. Er tritt mit „If I Ain’t Got You“ von Alicia Keys auf.

Kevin Gratz: Der 20-jährige Einzelhandelskaufmann kommt aus Kapfenberg in der Steiermark und steht mit „Ala bin“ von Seiler & Speer auf der Bühne.

Sebastian Holzer: Der 21-jährige Student der Gesundheits- und Krankenpflege stammt aus Payerbach in Niederösterreich und geht mit „Blame It on Me“ von George Ezra an den Start.

Emil Kafka ist 20 Jahre alt, kommt aus Wien und singt „Strong Enough“ von Cher.

Josef Kobinger: Der 17-jährige Schüler lebt in Neustift im Stubaital in Tirol. Sein Song ist „Your Man“ von Josh Turner.

Dora Leonardi: Die 27-Jährige wohnt in Wien und singt „Mamma Knows Best“ von Jessie J.

Hisham Morscher: Der 28-jährige Musiker und Schauspieler stammt aus der Schweiz und wohnt in Wien. Er gibt „Señorita“ von Justin Timberlake zum Besten.

Elena Pfennich: Die 22-jährige Salzburgerin kommt aus Zell am See und studiert in Wien Sport und Musik auf Lehramt. Sie tritt mit „Midnight Sky“ von Miley Cyrus auf.

Katharina Satzinger: Die 20-jährige Medizinstudentin stammt aus St. Marien in Oberösterreich und steht mit „A Night Like This“ von Caro Emerald auf der Bühne.

Julia Sperlich: Die 21-Jährige lebt in Wien und studiert Lehramt für die Primarstufe. Sie geht mit „Back to Black“ von Amy Winehouse an den Start.

Elisabeth Walløe: Die 29-jährige Norwegerin lebt in Wien und arbeitet als Übersetzerin und Musikerin. Sie singt „Suddenly I See“ von KT Tunstall.

Einzug in die erste Finalshow durch „Star-Ticktes“, Publikumsstimmen und „Jury-Ticket“

Das Regelwerk von „Starmania 22“ präsentiert sich vereinfacht: Nach jeder Einzelperformance bewertet die Jury die Gesangsdarbietungen der Kandidatinnen und Kandidaten. Jede Jurorin und jeder Juror kann dabei in den Qualifikationsshows je einmal ein „Star-Ticket“ vergeben und so entscheiden, wer direkt in die nächste Runde einziehen darf. Das Publikum hat mittels Televoting die Möglichkeit, drei Kandidatinnen und Kandidaten in die erste Finalshow zu wählen. Die fixe Jury entscheidet außerdem durch ein „Jury-Ticket“ über das Weiterkommen eines „Starmaniacs“.

„Starmania 22“ in den ORF-Radios: Ö3-Podcast und die FM4 „Starmanics“

Was passiert bei Österreichs größter musikalischer Talentsuche hinter dem Showvorhang? Ö3 schaut und hört ganz genau hin: Martin Krachler und Max Bauer begleiten die „Starmaniacs“ backstage und ganz persönlich. Die Highlights rund um die freitägliche TV-Sendung gibt es im Ö3-„Supersamstag“ (von 6.00 bis 12.00 Uhr). Längere Interviews, persönliche Einblicke und die Top-Themen der „Starmaniacs“ sind im offiziellen „Starmania“-Podcast zu hören – immer ab Samstagnachmittag, zu finden auf der Ö3-Website und in der ORF-Radiothek (https://radiothek.ORF.at/). Auf FM4 betrachten Alica Ouschan, Mimi Gstaltner und Philipp Emberger „Starmania 22“ durch die gelbe Brille. Jeden Freitag steht von 21.00 bis 22.00 Uhr alles rund um die beliebte Castingshow und ein Blick hinter die Kulissen auf dem FM4-Programm. Von 22.00 bis 23.00 Uhr lassen die FM4-Superfans die Show Revue passieren und widmen sich den Highlights des Abends – von leider geil bis leider nein. Unter #fm4starmanics teilen die FM4-Hörerinnen und -Hörer ihre Gedanken zur Show.

„Starmania 22“ umfassend barrierefrei

„Starmania 22“ wird umfassend barrierefrei in ORF 1 ausgestrahlt. Wie bereits bei der vorhergehenden Staffel der ORF-Show stehen für gehörlose und hörbehinderte Zuschauerinnen und Zuschauer im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie in der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung. Der Audiokommentar für das blinde und sehbeeinträchtigte Publikum wird live von den erfahrenen Blindenkommentatoren Sebastian Aster, Sebastian Kaufmann, Wolfgang Slavik, Bernd Kainz und Johannes Kloiber-Karner gesprochen und auf der zweiten Tonspur übertragen, einzustellen über die Fernbedienung.

Starmania-Revival auf Flimmit

Flimmit zeigt mit den Final-Shows aller bisherigen Staffeln ein Wiedersehen mit den Gewinnern Michael Tschuggnall, Verena Pötzl, Nadine Beiler, Oliver Wimmer und Anna Buchegger sowie den beiden legendären Zweitplatzierten und heutigen Austro-Stars Conchita Wurst und Christina Stürmer. Und welcher Grundstein für eine erfolgreiche Musikkarriere mit einer Castingshow-Teilnahme gelegt werden kann, zeigen darüber hinaus die Dokumentationen „Conchita – Unstoppable“ und „Conchita – Queen of Austria“, die ebenfalls auf Flimmit (www.flimmit.at) abrufbar sind.

