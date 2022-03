Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 11.3.: Andritz AG Chef Wolfgang Leitner im Exklusivinterview

Wien (OTS) - „Ende einer Ära“ lautet der Titel des Interviews, das Volker Obermayr mit dem scheidenden Andritz AG Chef Wolfgang Leitner führt - in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 11. März um 9.42 Uhr in Ö1.

Mehr als 27 Jahre lang hat Wolfgang Leitner die Andritz Gruppe geleitet. Unter seiner Führung ist aus dem Sanierungsfall im Grazer Norden ein global agierender Konzern entstanden. Heute beschäftigt das Unternehmen 27.000 Menschen und schreibt mehr 320 Millionen Euro Gewinn. Mit all seinen Maschinen und Anlagen zählt die Gruppe zur Weltspitze, gerade in den Bereichen Papier, Zellulose und Wasserkraft. Im Gespräch mit Volker Obermayr begründet der scheidende Vorstandschef Wolfgang Leitner den Wechsel an der Spitze, er skizziert die weitere Strategie und analysiert die Rolle Europas zwischen Amerika und Asien.

