„Bewusst gesund“: Gefährlicher Reflux – Speiseröhrenkrebs verzeichnet starke Zuwachsraten

Außerdem am 12. März um 17.30 Uhr in ORF 2: Ernährungspsychologin Cornelia Fiechtl zeigt die größten Diät-Irrtümer auf

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 12. März 2022, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Gefährlicher Reflux – Speiseröhrenkrebs verzeichnet starke Zuwachsraten

Da das krebserregende Bakterium Helicobacter pylori inzwischen meist rechtzeitig behandelt wird, ist die Anzahl von Tumorerkrankungen des Magens in den vergangenen Jahren rückläufig. Parallel dazu nehmen bösartige Geschwüre der Speiseröhre allerdings stetig zu. Die Ursache dafür liegt in der weiten Verbreitung der Refluxkrankheit. Dabei steigt saurer Mageninhalt in die Speiseröhre auf und kann unbehandelt langfristig zu bösartigen Veränderungen der Schleimhaut führen. Diese lassen sich im Rahmen einer Routine-Gastroskopie nicht immer entdecken, deshalb spielt moderne Diagnostik eine wichtige Rolle bei der Früherkennung. Gestaltung: Christian Kugler.

Intuitiv gesund essen

Schon jeder zweite Österreicher und jede zweite Österreicherin über 15 Jahre ist übergewichtig. Die jungen Erwachsenen zählen zur größten Risikogruppe. Bei der Entstehung von Übergewicht können viele unterschiedliche Faktoren zusammenspielen. Häufig sind es falsch erlernte Verhaltensweisen oder psychische Aspekte wie Essen unter Stress, die ursächlich an der Entstehung von Übergewicht beteiligt sind. Ab einem gewissen Grad an Übergewicht schaffen es adipöse Menschen häufig nicht mehr, ohne professionelle Unterstützung abzunehmen. Ernährungspsychologin Cornelia Fiechtl zeigt die größten Diät-Irrtümer auf und erklärt, worauf es beim Erreichen des Wohlfühlgewichts ankommt.

Leidensdruck – chronischen Scheidenpilz bekämpfen

Drei von vier Frauen leiden einmal in ihrem Leben an einer Scheidenpilzinfektion, ausgelöst durch eine Immunschwäche, Stress, Antibiotika oder Zuckerkrankheit. Die derzeit verfügbaren Medikamente können eine Infektion jedoch nicht immer nachhaltig beseitigen, bei der Hälfte der behandelten Patientinnen kommt es schon wenige Wochen nach Beendigung der Therapie wieder zu Rückfällen. Eine chronische Scheidenpilzinfektion mit Resistenz gegen die gängigen Präparate ist die Folge. Eine neue Wirkstoffkombination soll genau hier ansetzen und sowohl das physische als auch psychische Leid der Patientinnen lindern. Gestaltung: Larissa Putz.

Erektile Dysfunktion

Viele Männer leiden hin und wieder unter einer erektilen Dysfunktion. Auslöser für Erektionsstörungen können unterschiedlich sein und von Stress im Job oder in der Beziehung, chronischen Erkrankungen wie Diabetes oder Herzerkrankungen bis zu Prostata-Erkrankungen reichen. Über die gängigen Behandlungsmöglichkeiten informiert Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Spazieren – Schritt für Schritt geistig und körperlich fit

Gerhard Zimmermann geht seit dem ersten Corona-Lockdown vor zwei Jahren zu Fuß – fast überall hin. Er wollte die öffentlichen Verkehrsmittel meiden und begann zu Fuß zur Arbeit zu gehen. Angefangen hat er mit 15.000 Schritten täglich – heute ist er bei 25.000, das sind 18 bis 20 Kilometer pro Tag. Dadurch hat er nicht nur abgenommen und Muskeln aufgebaut, sondern auch seine Haltung verbessert. Eine weitere positive Nebenwirkung hat sich eingestellt:

gute Laune. Gestaltung: Steffi Zupan.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at