Bis zu 1,2 Millionen sahen das Flachau-Nightrace im ORF

Wien (OTS) - Einmal mehr Topquoten für die ORF-Übertragungen vom Ski-Weltcup: Den zweiten Durchgang im gestrigen (9. März 2022) Herren-Slalom in Flachau sahen in der Primetime bis zu 1,162 Millionen Ski-Fans, im Schnitt waren 1,065 Millionen bei 35 Prozent Marktanteil (34 bzw. 42 Prozent in den jungen Zielgruppen) via ORF 1 live dabei. Bereits Durchgang eins haben ab 17.00 Uhr im Schnitt 533.000 mitverfolgt.

Auch die Streaming-Angebote zum Slalom in der Flachau wurden von den Wintersport-Fans intensiv genutzt: Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) erzielten die via Web und App verfügbaren Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote auf der ORF-TVthek, sport.ORF.at und ORF Ski alpin bisher in Österreich insgesamt 121.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 300.000 Bruttoviews (registrierte Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 3,1 Mio. Minuten. Der stärkste Live-Stream war der zweite Durchgang des Herrenslaloms mit einer Durchschnittsreichweite von 31.180.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at