Café Central startet neuen Online-Shop mit süßer Osteraktion

Wien (OTS) - Das legendäre Café Central gibt es ab sofort auch für zu Hause: Ob Café Central Torte, Kirschen in Schokolade oder die aromatische Central Arabica Kaffeemischung, der neue Online-Shop des Wiener Traditionscafés bringt das einzigartige Flair und Aroma in die eigenen vier Wände. Über den Start des neuen Café Central Online-Shops freuen sich besonders alle Osterfans. Pünktlich zum Osterfest finden alle Kund:innen bei jeder Bestellung eine süße Nascherei gratis im Warenkorb! Von Liliput-Drops, über Kirschen in Schokolade bis hin zu Altenbergs Mokka-Bohne ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Oster-Aktion gilt bis einschließlich 18. April 2022.

Große Auswahl an handgefertigten Süßigkeiten und Geschenken

Im Café Central Online-Shop findet sich eine große Auswahl an Naschereien und Torten aus der hauseigenen Patisserie sowie Kaffee, Tees und Trinkschokolade, Konfitüren, Honig, Punsch und Likör. Die handgefertigten Süßigkeiten aus der Patisserie eignen sich hervorragend als kleine Aufmerksamkeit zu Ostern sowie als Nervennahrung fürs Büro oder Home-Office. Auch Gutscheine und Geschenke wie das Café Central Häferl oder Tortenheber können ab sofort per Mausklick geordert werden.

Ausgewählter Café Central-Genuss für zu Hause

„Mit dem Online-Shop wollen wir unsere Stammkund:innen in ganz Österreich ansprechen und über unsere internationale Vertriebskanäle Fans der Wiener Kaffeehauskultur mit ausgewählten Produkten versorgen“, sagt Kay Fröhlich, Geschäftsführer Palais Events mit dem Café Central. Die Bestellungen werden europaweit direkt nach Hause geliefert.

Hier geht’s zum neuen Online-Shop des Café Central:

https://cafecentral.shop

