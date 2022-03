Tiny Feet: Kinderwunsch-Behandlungen jetzt auch in Hainburg

Tiny Feet Kinderwunschkliniken und Kinderwunschordinationen gibt es in Wiener Neustadt, St. Pölten, Horn und Mödling.

Wiener Neustadt (OTS) - Mit der Angebotserweiterung in Hainburg an der Donau wird ab sofort die Versorgungslücke im Osten Niederösterreichs geschlossen, um Paaren aus der Region ihren Kinderwunsch zu erfüllen.

In Hainburg an der Donau haben die Tiny Feet Kinderwunschkliniken den fünften Standort unter der Leitung von Dr. Martina Rath eröffnet. In angenehmer und intimer Atmosphäre werden umfangreiche diagnostische Untersuchungen für Männer und Frauen angeboten, die sich ein Kind wünschen. Das kleine Team arbeitet in enger Kooperation mit den Tiny Feet Kliniken in Wiener Neustadt und St. Pölten, die weiterführende, umfangreichere Therapien wie In-vitro-Fertilisation (IVF) oder intracytoplasmatische Spermieninjektionen (ICSI) durchführen. In der gut erreichbaren Kinderwunsch-Ordination können Informationsgespräche, Voruntersuchungen sowie detaillierte diagnostische Fruchtbarkeitsabklärungen durchgeführt werden.

Steigendes Alter, steigender Bedarf

Erstgespräche und umfangreiche Fertilitätsabklärungen stehen bei Männern und Frauen am Beginn jeder Behandlung, um dem unerfüllten Kinderwunsch auf den Grund zu gehen. In vielen Fällen liegt es am Alter: schon ab dem 30. Lebensjahr sinkt die Fruchtbarkeitskurve kontinuierlich bei Mann und Frau. „Wir stellen fest, dass die Nachfrage nach Kinderwunschbehandlungen stetig ansteigt. Paare beginnen immer später mit der Familienplanung, das Alter und viele Umwelteinflüsse, auch Vorerkrankungen können Gründe für die Subfertilität sein“, erklärt Martina Rath den wachsenden Bedarf an Kinderwunschbehandlungen. „Mit dem Fertility-Check können wir den aktuellen Status der Fruchtbarkeit bei Männern und Frauen feststellen und bei Bedarf weitere Untersuchungen vor Ort vornehmen. Es war uns wichtig, diese grundlegenden Leistungen auch im Osten von Niederösterreich an einem gut erreichbaren Standort anzubieten“, ergänzt Martina Rath. Die Spezialistinnen und Spezialisten der Tiny Feet Kinderwunschkliniken bieten an allen Standorten kostenlose Informationsgespräche, um Paare umfassend über ihre Möglichkeiten aufzuklären und alle Fragen rund um den Kinderwunsch zu beantworten.

Kinderwunschordination Hainburg

Ungarstraße 9

2410 Hainburg a. d. Donau

Öffnungszeiten:

Montag 8.30-12.30 Uhr und

Freitag 8-11 Uhr

Über Tiny Feet

Das Team von Tiny Feet verfügt über langjährige Erfahrung in der Behandlung von unerfülltem Kinderwunsch und bietet in seinen Kinderwunschkliniken modernste Behandlungsmethoden und eine familiäre, persönliche Betreuung: vom Erstgespräch bis zum Abschluss einer Kinderwunschbehandlung. Eine umfangreiche Palette an diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten wird an den niederösterreichischen Standorten Wiener Neustadt, St. Pölten, Horn, Mödling und Hainburg a.d. Donau angeboten.

Nähere Informationen: www.tinyfeet.at

