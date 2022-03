Sidl: Batterien sind Schlüsseltechnologie für die Energiewende in Europa

Europäisches Parlament beschließt Rahmen für Regulierung von Batterien und Altbatterien

Wien (OTS/SK) - "Batterien sind eine Schlüsseltechnologie für die Energiewende in Europa, weil sie für eine nachhaltige Mobilität und für die Speicherung erneuerbarer Energiequellen unerlässlich sind. Die Industrie rechnet bis 2035 mit einer Versechsfachung des Verbrauchs, viele wichtige Bereiche entlang des gesamten Lebenszyklus von Batterien sollen nun endlich durch diese Verordnung reguliert werden“, sagt Günther Sidl, SPÖ-Abgeordneter im Europäischen Parlament und Mitglied im zuständigen Umweltausschuss anlässlich der Abstimmung über den Vorschlag für eine Verordnung über Batterien und Altbatterien. Nach der Abstimmung gestern Abend beginnt das EU-Parlament jetzt die Verhandlungen zum Gesetzentwurf mit dem Rat der EU. ****

„Das EU-Parlament hat sich hier dafür stark gemacht, die gesamte Wertschöpfungskette und auch deren soziale Dimension miteinzubeziehen. Hervorzuheben ist, dass Batterien erstmals Mindestanforderungen für nachhaltigen und sozial verantwortungsvollen Abbau von Rohstoffen erfüllen müssen. Auch sind zum ersten Mal spezifische Nachhaltigkeitskriterien für Batterien definiert worden. Dazu gehören auch Mindestanforderungen an den Recyclinganteil. Das ist ein großer Fortschritt, insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass mit dem verstärkten Einsatz von Batterien immer mehr Abfall entsteht, der nur allzu häufig im Hausmüll landet, statt ordnungsgemäß entsorgt zu werden. Damit kurbeln wir auch die von der EU-Kommission festgelegten Ziele zur Kreislaufwirtschaft an“, so Sidl.

Der Umweltpolitiker weiter: „Besonders erfreulich ist auch, dass die Verbraucherrechte durch den ausgearbeiteten Gesetzesentwurf erheblich gestärkt werden, indem erstmals Informationen zu Lebensdauer und Ladekapazität der Batterie angegeben werden müssen. Viele Konsument*innen werden sich zudem freuen, dass auch in Produkten verbaute Batterien mit in die Verordnung fallen sollen, wie beispielsweise Akkus in Handys und Tablets. Wir waren sicher alle schon einmal in der Lage ein sonst einwandfrei funktionierendes Gerät austauschen zu müssen, weil die Batterie nicht mehr funktionierte. Diese Batterien sollen in Zukunft austauschbar sein, um die Lebensdauer der Produkte zu verlängern.“ (Schluss) up

