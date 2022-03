Neue Reihe im ORF RadioKulturhaus: Erste Ausgabe von „Austrofreds Barcelona“ am 19. März 2022

Wien (OTS) - „Austrofreds Barcelona“ – eine neue Reihe im ORF RadioKulturhaus – startet am Samstag, den 19. März (19.30 Uhr) im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses. In Anlehnung an das Pop-Klassik-Gipfeltreffen von Freddie Mercury und Montserrat Caballé treffen Künstler/innen verschiedener Genres aufeinander, machen Musik und besprechen verschiedene Themen des Musikgeschäfts. In der ersten Ausgabe sind die Opernsängerin Ildikó Raimondi und der Liedermacher Der Nino aus Wien zu Gast bei Austrofred. Die Veranstaltung kann auch via Video-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden.

Ob Hip-Hop und Klassik, Techno und Wienerlied oder Volksmusik und Jazz – bei „Austrofreds Barcelona“ ist alles erlaubt. In üblichen Konzertsettings würden sich diese Gäste nicht unbedingt treffen, umso spannender sind die Begegnungen bei der neuen ORF RadioKulturhausreihe für die Künstler/innen und das Publikum. Angelehnt an das Pop-Klassik-Gipfeltreffen von Freddie Mercury und Montserrat Caballé führt auch „Austrofreds Barcelona“ verschiedene Musikgenres zusammen. Austrofred ist Rocksänger, Entertainer, Schauspieler, Schriftsteller und Model. Er bezeichnet sich selbst als „wahrhaftigster Popstar Österreichs“ und ist für seine markanten Freddie Mercury-Interpretationen bekannt.

Zum Auftakt der Reihe sind am 19. März Ildikó Raimondi und Der Nino aus Wien zu Gast bei Austrofred. Ildikó Raimondi gehört seit 1991 der Wiener Staatsoper an und hat bisher mehr als 50 Opernpartien in diesem Haus gesungen. Gastspiele führten die Künstlerin unter anderem an die Deutsche Oper Berlin, die Semperoper Dresden, die Bayerische Staatsoper München und an das Opernhaus Zürich. Der Liedermacher und Literat Der Nino aus Wien prägt die deutschsprachige Musikszene mit seiner ureigenen Form des Wienerlieds. Er spielt mehr als 100 Konzerte pro Jahr, erreichte mehrere Nummer-eins-Hits in den FM4-Charts, schreibt Musik fürs Theater und co-kuratierte 2018 das Wiener Popfest. Der Eintritt beträgt EUR 19,–; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

