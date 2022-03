ÖH fordert Ende des Rassismus bei Aufnahme von Geflüchteten

Österreich und EU-Staaten müssen sich für die Aufnahme von Geflüchteten aus allen Krisengebieten einsetzen und Rassismus bei Menschen aus der Ukraine beenden.

Wien (OTS) - Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine und der daraus folgenden Fluchtbewegung häufen sich die Berichte, dass People of Colour oft von EU-Staaten an der Grenze zur Ukraine zurückgewiesen werden. Sara Velić aus dem Vorsitzteam der Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH) zeigt sich darüber entsetzt: “Sogar in dieser dramatischen Krisensituationen beginnen EU-Staaten zwischen ‘guten’ und ‘schlechten’ Flüchtenden zu unterscheiden. Dieses Verhalten ist zutiefst rassistisch!”

Diese Situation betrifft auch viele Studierende aus anderen Staaten, die in der Ukraine studiert haben und nun zur Flucht gezwungen sind. “Als Länder, die sich immer wieder mit ihrem Bekenntnis zu Menschenrechten schmücken, haben wir die Verantwortung, alle Flüchtende aus der Ukraine aufzunehmen,” fordert Keya Baier aus dem ÖH-Vorsitzteam und ergänzt: “Menschenrechte gelten für alle Menschen, nicht nur die, die politisch “passend” sind!”

Des weiteren kritisiert die ÖH auch die anhaltende Ablehnung der EU zur Aufnahme von Flüchtenden aus anderen Krisengebieten wie Afghanistan oder Syrien. “Krieg ist Krieg, egal wo. Unsere Solidarität darf nicht an den Grenzen Europas aufhören,” so Naima Gobara abschließend. Die Festung Europa muss endlich ihre Mauern niederreißen und für alle Menschen, besonders jene auf der Flucht, zugänglich sein.

Die ÖH verweist betroffene Studierende, die Hilfe benötigen auf das Referat für ausländische Studierende und betont, dass aktuell viele Organisationen und Vereine zusammen kommen um Betroffenen zu helfen. Für allgemeine Unterstützung und Vermittlung stehen beispielsweise “Helping Hands” und das Antirassismus Volksbegehren “Black Voices” zur Verfügung.





Rückfragen & Kontakt:

ÖH - Österreichische HochschülerInnenschaft

Lea Ghedina

Pressesprecherin

+43 0664 88656345

lea.ghedina @ oeh.ac.at

www.oeh.ac.at