Online-Event zum einjährigen Jubiläum: „RecycleMich“-Initiative feiert mit allen Partnern die Erfolge der Recycling-App in Wien

Wien (OTS) - Gestern war es so weit: Das Team der RecycleMich-Initiative feierte zusammen mit allen Partnern im Rahmen eines Online-Events den gemeinsamen Erfolg des ersten Jahres: Mehr als 400.000 gesammelte Verpackungen und über 10.000 glückliche Recycling-Heldinnen und Recycling-Helden lautet die beeindruckende Bilanz des ersten Jahres RecycleMich-App in Wien.

„Dass wir mit der ‚RecycleMich‘-App auch nachhaltig das Recycling-Verhalten der Nutzerinnen und Nutzer verändern, hat uns eine aktuelle Umfrage bestätigt: Mehr als 40 Prozent gaben an, dass die Recyclingbereitschaft durch die Nutzung unserer App gestiegen ist. Und mehr als 90 Prozent empfehlen uns weiter!“, erzählt Stefan Siegl, Head of Digital Innovations bei RecycleMe, im Rahmen des Online-Events. „Wir sind auf dem richtigen Weg und im Namen des gesamten Teams bedanke ich mich bei allen Partnern und Nutzerinnen und Nutzern für ihren Einsatz und ihr Engagement für die Initiative. Wir sind überzeugt, dass diese Zahlen für sich sprechen und sind offen für weitere Gespräche mit neuen Partnern.“

Stimmen der Partner:

Herbert Bauer, General Manager Coca-Cola HBC Österreich:

„Ein Jahr RecycleMich: herzlichen Glückwunsch! Als Mit-Initiator und Getränkehersteller ist es für uns wichtig, mit der Unterstützung von Konsumentinnen und Konsumenten unsere Dosen und Flaschen zu sammeln und wieder zu verwerten. Jede Userin und jeder User trägt aktiv zum Recycling-Kreislauf von Getränkeverpackungen bei. RecycleMich zeigt eindrucksvoll, wie wir miteinand‘ den Kreislauf von Verpackungen geschlossen halten können.“

Heidi Harbeck, General Managerin delta pronatura Österreich:

„Wir freuen uns sehr, in Österreich Partner von RecycleMich zu sein und gratulieren herzlichst zum einjährigen Jubiläum! Gemeinsam mit anderen starken Marken Verbraucherinnen und Verbraucher dabei zu unterstützen, die wertvollen Ressourcen unserer Erde zu schonen, ist sinnstiftend und ein wichtiger Beitrag zur Schließung des Wertstoffkreislaufs.“

Thomas Parkfrieder, General Manager Eckes-Granini Austria:

„Eckes-Granini Austria ist von Beginn an Partner der RecycleMich-Initiative. Wir freuen uns sehr, dass die RecycleMich-App im ersten Jahr so großen Zuspruch gefunden hat. Damit wurden bereits mehr als 400.000 Verpackungen, darunter auch zahlreiche Flaschen unserer Marken Pago, YO und hohes C, gesammelt. Darauf sind wir sehr stolz und freuen uns darauf, diese Mengen im kommenden Jahr noch weiter wachsen zu sehen, um damit einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und sinnvollen Kreislaufwirtschaft leisten zu können.“

Markus Schwarzenbacher, Geschäftsführer Espara GmbH:

„Ich bin froh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben, die sich ganz im Sinne von Espara – beruflich wie privat – mit dem Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit auseinandersetzen, sonst wäre die Kooperation mit RecycleMich nie entstanden.“

Jaroslava Haid-Jarkova, General Manager Laundry & Home Care Henkel Österreich:

„Wir sind sehr stolz darauf, als Henkel der erste Non Food-Partner der RecycleMich-Initiative zu sein. Innovative und digitale Ansätze wie diese App sind nach unserer Ansicht der richtige Weg, um Recycling und Kreislaufwirtschaft attraktiv und praktisch für die Allgemeinheit zu machen. Mit RecycleMich verfolgen wir gemeinsam das Ziel, möglichst viele Kunststoffverpackungen in Österreich einem qualitativ hochwertigen Recycling zuzuführen.“

Über die RecycleMich-Initiative

Die RecycleMich-Initiative wurde von der Reclay Group gemeinsam mit Coca-Cola und weiteren führenden Getränkeherstellern ins Leben gerufen. Ziel der Initiative ist, das Bewusstsein fürs korrekte Recycling in der Bevölkerung zu stärken und dadurch die getrennte Sammlung und die Materialkreisläufe von Verpackungen zu optimieren. Die Digitalisierung nimmt hierbei eine führende Rolle ein – sei es als innovative App für Konsumenten und Konsumentinnen oder bei der Serialisierung der Verpackungen. Mehr unter www.recyclemich.at

Über RecycleMe

Die RecycleMe GmbH ist die internationale Unternehmensberatung im Bereich der Circular Economy. Die Tochterfirma der Raan Gruppe, zu der neben weiteren Unternehmen auch die Reclay Group gehört, fokussiert sich u. a. auf nachhaltiges Verpackungs- und Produktmanagement sowie kreislaufwirtschaftliche Marktentwicklungen. Das Team berät und unterstützt renommierte Kunden aus unterschiedlichen Branchen bei der Optimierung der Recyclingfähigkeit ihrer Verpackungen sowie bei der Erfüllung internationaler Verpflichtungen rund um die erweiterte Produzentenverantwortung. Die Marke RecycleMe vereint modernste technische Möglichkeiten, digitale Bewertungstools und innovative Lösungen, wodurch Unternehmen durch ganzheitliche Betrachtungsweisen von nationalen und internationalen Anforderungen in einer modernen Kreislaufwirtschaft profitieren können. Mehr Informationen unter www.recycleme.eco

