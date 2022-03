Goodbye qando: Ab sofort gibt es die Routenplaner-App „wannda“ auch in Graz

Nach über 13.000 Installationen in der Ost-Region ist der Routenplaner mit Abfahrtsmonitor für Bus, Bahn und Bim nun auch in Graz und Umgebung verfügbar.

Graz/Wien (OTS) - In den App-Stores gibt es ab sofort mit „wannda“ eine Alternative für all jene, die in Graz und Umgebung besser mobil sein wollen. Denn mit 31. März 2022 ist qando in Graz Geschichte. So weist bereits seit einigen Wochen ein Hinweis in der qando-App auf deren baldiges Aus hin. Mit rund 13.000 Installationen zählt wannda bereits jetzt zu den beliebtesten Öffi-Apps in Wien. Nun können auch die Grazerinnen und Grazern ihre täglichen Wege von A nach B mit wannda planen. „Wir bieten den Menschen in Graz mit wannda vor allem eins: eine verlässliche und einfache App. Wir setzen auf genaue Verkehrsdaten und schnelle Details zu Abfahrten, damit niemand in der Steiermark mehr die Bim oder den Bus verpasst“ , so Andreas Fitsch, Leiter Operations bei GOLDBECK Parking Services, dem Betreiber von wannda.

Des Weiteren gibt es neue Funktionen, die vor allem qando-Fans glücklich machen wird: Adressen und Stationen, die besonders oft abgefragt werden, sind als Favoriten speicherbar und so auf einen Blick ersichtlich. Für genaue Routendetails leitet wannda per Klick zu vorhandenen Navigations-Apps weiter, was speziell für Fahrrad- und Autofahrten relevant ist.

Seit Juni 2020 gibt es wannda als Ersatz für die App "qando Wien", deren Service unerwartet eingestellt wurde. wannda ist seit 2022 österreichweit einsetzbar und eignet sich somit auch für Routen über die Stadtgrenze hinaus. Und auch für die kommenden Monaten sind bereits neue App-Erweiterungen in Entwicklung. "Die Themen Wohnen und Parken werden in wannda mehr Sichtbarkeit bekommen. Ebenso prüfen wir auch, wie und mit welchen Funktionen wir wannda in den Nachbarsländern Österreichs anbieten können. Denn die täglichen Routen unserer wannda-Community enden nicht immer an der Bundesgrenze" , ergänzt Fitsch weiter.



