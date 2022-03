World Vision weitet Hilfe für Ukraine aus

Kinderschutzzentren werden an der Grenze in Rumänien aufgebaut

Wien (OTS) - Die internationale Kinderhilfsorganisation World Vision weitet ihre Nothilfe-Aktivitäten an der ukrainisch-rumänischen Grenze aus. Bereits seit Beginn des Konfliktes unterstützt World Vision Kinder und ihre Familien, die nach Rumänien geflüchtet sind. Erste Lieferungen mit Nahrungsmitteln und medizinischen Hilfsgütern erreichten inzwischen ein Krankenhaus im Süden der Ukraine. Nun werden Kinderschutzzentren um die rumänische Stadt Siret, nach Bedarf auch in der Ukraine selbst und in Moldawien aufgebaut. Erste Transporte wurden von Deutschland aus auf den Weg gebracht.

Das Material für die Zentren umfasst Spiel- und Bastelmaterial, aber auch Unterlagen für den Unterricht. Der Schutz der Kinder auf der Flucht ist für Sebastian Corti, Geschäftsführer von World Vision Österreich, wesentlich: „Viele ukrainische Kinder flüchten nach Rumänien, meist nur mit ihren Müttern oder allein. Diese Kinder brauchen Schutz und professionelle, liebevolle Sorge.“ Die Kinder finden in den Kinderschutzzentren einen Ort der Ruhe und Sicherheit, die psychische Belastung kann damit abgefedert werden. Die Zentren sorgen zudem für Schutz vor Ausbeutung und Missbrauch. Einige der rund 350 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von World Vision in Rumänien sprechen ukrainisch und haben eine Ausbildung in psychosozialer Betreuung.

World Vision unterstützt geflüchtete Familien in mehreren Regionen in Rumänien. In der Ukraine unterstützt World Vision ein Krankenhaus, das derzeit auch mehreren hundert Menschen, darunter vielen Kindern, als Notunterkunft dient.

World Vision hat zudem weitere Nothilfe-Experten in die Krisenregion entsandt und plant außerdem, seine humanitäre Hilfe auf weitere Gebiete in der Ukraine und auf Moldawien auszuweiten. Auch will World Vision mit lokalen Organisationen, die in der Ukraine tätig sind, Partnerschaften eingehen. World Vision fordert vor allem den besonderen Schutz von Kindern und der Zivilbevölkerung vor Gewalt in der Konfliktsituation.

Hier können Sie spenden:

World Vision Österreich - Katastrophenhilfe

Bank: Erste Bank

IBAN: AT22 2011 1800 8008 1800

Weitere Informationen:

Ukraine | worldvision.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Angelika Rädler

Presse- und Medienservice

Telefon: 0664/833 94 11

E-Mail: angelika.raedler @ wveu.org