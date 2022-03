Weltverbrauchertag: Konsumentenrecht für Verbraucher im Überblick

Kostenloser Online-Vortrag von EVZ und der Vertretung der Europäischen Kommission

Wien (OTS) - Ob bei Online-Betrug oder Abofallen, bei Vertragsrücktritt oder Gewährleistung – die Kenntnis grundlegender Verbraucherrechte kann vor vielen Unannehmlichkeiten schützen. Unter dem Titel „Kennst du deine Verbraucherrechte?“ laden die Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich und das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) des Vereins für Konsumenteninformation anlässlich des Weltverbrauchertages zu einem kostenlosen Online-Vortrag aus dem Haus der Europäischen Union ein. Interessierte Konsumentinnen und Konsumenten können per Online-Stream am 15. März um 10 Uhr unter www.tinyurl.com/wvt2022 teilnehmen.

Der Vortrag wird einen Überblick über wichtige Grundkenntnisse des Verbraucherrechts geben und wendet sich im laufenden „Jahr der Jugend in der EU“ primär an junge Konsumentinnen und Konsumenten, steht aber allen Interessierten offen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es online auf www.europakonsument.at/weltverbrauchertag.



PROGRAMM

Eröffnung: Dr. Hatto Käfer, Wirtschaftspolitischer Berater für Binnenmarkt, Landwirtschaft und Handelsfragen der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich

Vortrag: Mag. Maria Semrad, Juristin im Europäischen Verbraucherzentrum des VKI



THEMEN

- Schnelleinstieg Verbraucherrecht: Vertrag, Rücktritt, Gewährleistung & Co

- Shoppen im Geschäft und Online: Was sind die Unterschiede?

- Online-Fallen: Unseriöse Angebote im Web erkennen

- Probleme angehen: Kaputtes Handy, nicht gelieferte Ware, kostenpflichtig verlängertes Testabo & Co

Die Veranstaltung wird am 15. März 2022 ab 10 Uhr via Livestream übertragen: www.tinyurl.com/wvt2022. Fragen können im Vorfeld an webinar@vki.at übermittelt werden.

SERVICE: Weitere Informationen zur Veranstaltung www.europakonsument.at/weltverbrauchertag.

Rückfragen & Kontakt:

Europäisches Verbraucherzentrum (EVZ)

Pressestelle

+43 664 231 44 81

presse @ europakonsument.at

www.europakonsument.at