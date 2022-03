Schnelle Hilfe für die Ukraine

In einer Welt, in der kein Stein auf dem andern bleibt und sich das Leben für Menschen in der Ukraine über Nacht dramatisch verändert hat, kann Hilfe gar nicht schnell genug kommen.

Wien (OTS) - Die fünf Unternehmen Kwizda Pharmahandel, Jacoby GM Pharma, PHOENIX Arzneiwarenhandel, die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank und IQVIA stellen in Absprache mit der Österreichischen Apothekerkammer insgesamt € 33.000 für den Verein „Apotheker ohne Grenzen“ bereit. Der Betrag wurde zusätzlich, zu andern Engagements der einzelnen Unternehmen, kurzfristig aufgebracht, da während des APOkongresses in Schladming coronabedingt sämtliche Abendveranstaltungen der fünf Unternehmen im Vorfeld abgesagt wurden.

Als Unternehmen der kritischen Infrastruktur mit hoher Verantwortung für unsere Kunden sahen wir uns gezwungen, unsere sonst so geselligen Zusammenkünfte pandemiebedingt heuer nicht durchzuführen. Ein sicheres Abhalten wäre wohl kaum möglich gewesen, erklärt Thomas Brosch, Geschäftsführer Kwizda Pharmahandel. Dadurch ist es für uns nun möglich, schnell und unbürokratisch zu helfen. Die Menschen in der Ukraine brauchen dringend alle erdenkliche Unterstützung und so ist die Bereitstellung der Mittel eine Herzensangelegenheit für uns, freut sich Sonja Jacoby, Geschäftsführerin Jacoby GM Pharma. In enger Kooperation mit dem Verein „Apotheker ohne Grenzen“ können Arzneimittel und dringend benötigte Medizinprodukte direkt dorthin gebracht werden, wo sie am Nötigsten gebraucht werden, stellt Gerhard Waberer, Geschäftsführer PHOENIX Arzneiwarenhandel, klar. Gerade für uns als Österreichische Apothekerbank ist es für uns selbstverständlich zu helfen, wo Hilfe gebraucht wird. Dafür stehen wir in unserem gesamten Geschäftsleben. Aktuell gibt es wohl keinen anderen Platz, an welchem Hilfe mehr gebraucht wird, führt Helmut Kneissl, Vorstand Österreichische Ärzte- und Apothekerbank aus. Dem schließt sich Stefan Baumgartner, Geschäftsführer IQVIA, aus ganzem Herzen an. Es bleibt nur zu hoffen, dass sämtliche Spenden das Leid der ukrainischen Bevölkerung zumindest ein wenig lindern können.

