Von der gelernten Juwelierin zur Indianerin

Goa-Song dient als musikalische Botschaft an die Jugend

Wien (OTS) - Die gelernte Juwelierin Elisabeth Windbacher lebt seit über 20 Jahren als Prophetin der „Weißen Büffelfrau“ im Einklang mit der Natur. Nun veröffentlicht sie ihren ersten Goa-Song „The Cree People“. Goa oder Hippie-Trance ist eine Musikrichtung, die zwischen 1994 und 1998 eine Hochphase erlebte. Heute findet man eine Weiterentwicklung unter der Bezeichnung Psytrance, welche immer größer werdenden Zuspruch findet. Zu Beginn des beinah achtminütigen Songs begrüßt die gebürtige Wienerin alias „White Buffalo“ die Mutter Erde und ihre in alle Himmelsrichtungen wehenden Winde.

Projekt „Erdenhaus“ – Vision oder Traum?

Die in Niederösterreich ansässige Indianerfrau träumt von der Errichtung eines Erdenhauses, einem Zufluchtsort der Einkehr, des Friedens und der gegenseitigen Wertschätzung. Dazu begibt sie sich in ihrem Indianer Outfit on Tour quer durch die österreichische Clubszene. Mit im Gepäck ihre erste, brandneue Single „The Cree People“, die am 11. März erscheint.

Elisabeth Windbacher, möchte mit dieser Promotion-Tour „Howgh – ich habe gesprochen“ ihre Single in den Tanzclubs persönlich vorstellen, mit den Teenies gemeinsam abtanzen und ihnen die Botschaft des naturverbundenen, friedlichen Zusammenlebens in Freiheit überbringen.

Eine weiße Eule veränderte ihr Leben

„Ich weiß es heute noch, es war vor rund zwanzig Jahren, an dem ich dieser großen schneeweißen Eule begegnete. Es war ein so erhebendes Gefühl, dass man es in Worten nicht wiedergeben kann“, erzählt Elisabeth. „Ich habe dem hiesigen Jäger von dieser Sichtung erzählt, welcher mir nicht glaubte und schließlich erklärte, dass es in diesem Gebiet garantiert keine Schneeeulen gäbe.“



„Nach dieser unglaublichen Begegnung wurde mir klar, dass ich den Weg der Prophetin antreten werde", so Elisabeth.

Kam als Kind zu Pflegeeltern

"Bei meinen Pflegeeltern in der Steiermark verbrachte ich meine Kindheit. Ich unterschied mich schon immer von allen anderen in meinem Alter - auch habe ich sehr viel wahrgenommen und spürte Menschen, die nicht gut waren. Heute weiß ich, dass dies eine Gabe ist“, schildert Elisabeth nachdenklich.

„Meine große Liebe zog mich in späteren Jahren nach Niederösterreich. Auch das sehe ich als Fügung der besonderen Art, denn meine Frau ist ebenso die Reinkarnation einer Indianerin“, berichtet so die Indianerfrau.

Feuer machen ohne Zündholz

„Ich fühle mich dazu veranlasst jungen Menschen für ihre Vorhaben Mut zu machen“, so White Buffalo, die gerade noch die restlichen Utensilien zum Feuer machen zusammensucht.



Mit dem Speiseplan der Natur zu kochen, ist für die Weiße Büffelfrau eine Selbstverständlichkeit. „Gerade mit solchen naturverbundenen Erlebnissen schaffe ich es immer wieder Kindern eine handyfreie Zeit zu schenken“, berichtet Elisabeth stolz.

Eine außergewöhnliche Mission einer außergewöhnlichen Frau, die ihrer Berufung als Prophetin der „Weißen Büffelfrau“ unbeirrt weiter folgt.

