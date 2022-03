Tiroler Biomanufaktur Verival launcht Sport Porridges für Höchstleistungen

Langkampfen (OTS) - Die Tiroler Biomanufaktur Verival ergänzt ihr Frühstückssortiment um zwei weitere innovative Sport-Produkte. Die beiden Porridges in den Geschmacksrichtungen Kakao-Banane und Himbeer-Kakao stellen aufgrund ihrer Nährstoffverteilung ein ideales Frühstück für SportlerInnen dar. „Warmes Frühstück und speziell unsere Sport Porridge-Hafermischungen stärken den Gesamtorganismus und machen uns so spürbar belastbarer. Ich sehe unsere neuen Porridges ernährungsphysiologisch als perfekte Basisausstattung, um in den Tag zu starten. Ganz gleich welche Ernährungsgewohnheiten sonst verfolgt werden.“, so Verival Eigentümer Wolfgang Fojtl.

Maximale Energieversorgung in zwei Sorten

Beide Porridges enthalten keinen zugesetzten Zucker, sind vegan und praktischerweise in nur 3 Minuten zubereitet. Das Kakao-Banane Sport Porridge ist zudem auch glutenfrei, da Vollkorn-Haferflocken ohne Gluten zum Einsatz kommen und mit fruchtigen Bananen, Datteln, Leinsamen, Macapulver, Sonnenblumen- und Kürbiskernproteinpulver sowie purem Kakao verfeinert werden. Das Himbeer-Kakao Sport Porridge enthält Himbeeren, Datteln, Kakaopulver, sowie ebenfalls Sonnenblumen- und Kürbiskernproteinpulver. Als Basis kommen hier jedoch keine Haferflocken, sondern Haferkleie zum Einsatz. „Im Gegensatz zu Haferflocken besteht sie ausschließlich aus den wertvollen Randschichten und dem Keim des Haferkorns, wodurch das Porridge eine noch höhere Nährstoffdichte hat.“, begründet Fojtl diese Entscheidung. Haferkleie weist einen besonders hohen Gehalt an Ballaststoffen und Eiweiß auf. Sie enthält bis zu 50% mehr Ballaststoffe als Haferflocken sowie deutlich mehr essentielle Aminosäuren, Vitamine und Mineralstoffe.

Durch die komplexen langkettigen Kohlenhydrate wird Haferkleie vom Körper viel langsamer abgebaut, wodurch eine langfristige Energieversorgung während der sportlichen Aktivität bestens gegeben ist. Auch die im Hafer enthaltenen Beta-Glucane tragen maßgeblich zu langer und konstanter Energiezufuhr bei, weil sie neben ihrer Eigenschaft als Cholesterinspiegel-Senker auch den Blutzuckerspiegel regulieren. Mit einer Portion des Himbeer-Kakao Porridges können bereits 80% des Tagesbedarfs an Beta-Glucanen gedeckt werden.

Lange satt ohne Heißhunger

Die komplexen langkettigen Kohlenhydrate und Beta-Glucane aus dem Vollkorn-Hafer haben einen weiteren Vorteil: Sie garantieren eine besonders langanhaltende Sättigung. Sie stabilisieren den Blutzuckerspiegel, was starke Insulin-Schwankungen und damit Heißhungerattacken verhindert. Fojtl sieht die beiden Produkte daher auch als ideales warmes Frühstück für eine gesunde, nachhaltige Gewichtsregulation: „Die Porridgesführen auf natürliche und nachhaltige Weise zu einer reduzierten Kalorienzufuhr, weil keine Zwischenmahlzeiten mehr nötig sind, und versorgen trotzdem mit allen wichtigen Nährstoffen.“



Intakte Verdauung & aktivierter Stoffwechsel

Durch eine Portion der neuen Porridges wird bereits ein Drittel des täglichen Ballaststoffbedarfs gedeckt. Die Aufnahme von warmem Frühstück mit einem derart hohen Gehalt an hochwertigen Ballaststoffen kurbelt den Stoffwechsel an, unterstützt die Verdauungsenzyme und regeneriert die Darmflora. Das wiederum beugt unangenehmem Völlegefühl sowie einem Blähbauch vor und sorgtfür ein funktionierendes Immunsystem und psychisches Wohlbefinden.Der pure Kakao fördert zudem die Ausschüttung der Botenstoffe Serotonin und Endorphin und hat damit einen positiven Effekt auf die Stimmung.

Unterstützung des Muskelaufbaus

Hafer besteht außerdem zu fast 14% aus Eiweiß und enthält alle acht essentiellen Aminosäuren. Zusätzlich sorgt das Sonnenblumen- und Kürbiskernproteinpulver in der Verival Frühstücksneuheit für einen noch höheren rein pflanzlichen Proteingehalt. „Das führt zu einem großartigen Proteinprofil, das es erlaubt das Nahrungsprotein perfekt in Körperproteine umzusetzen.“, so Fojtl. So wird der Muskelaufbau ideal unterstützt und die sportliche Leistung gesteigert. Die Muskelregeneration nach dem Sport wird zudem durch den hohen Magnesiumgehalt der Porridges gefördert.

