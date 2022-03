Dritte Saison der Gartenakademie Stift Seitenstetten

Neue Workshopreihe „Das 1x1 der Gartenpraxis“

St.Pölten (OTS) - Unterbrochen durch die Pandemie, startete die Gartenakademie Stift Seitenstetten kürzlich in ihre dritte Saison. Als Neuerung wird heuer die Workshopreihe „Das 1x1 der Gartenpraxis“ angeboten, die sich an alle Hobbygärtner und solche, die es noch werden wollen, richtet, keinerlei Vorkenntnisse verlangt und die Grundbegriffe von Gartenplanung, Pflanzauswahl, Düngung und Bodenbearbeitung vermittelt. Los geht es – jeweils von 9 bis 16 Uhr -am Samstag, 19. März, mit „Das 1x1 der Gartenpraxis – Start ins Gartenjahr“, gefolgt von „Das 1x1 der Gartenpraxis – Alles neu macht der Mai“ am Samstag, 14. Mai, und „Das 1x1 der Gartenpraxis – Einen Schritt voraus“ am Samstag, 22. Oktober.

Die weiteren Workshops der Gartenakademie befassen sich im März mit „Veredeln von Obstbäumen praktisch erleben“ (Freitag, 11. März, von 14 bis 18 Uhr), „Obstgehölze im Hausgarten und auf der Streuobstwiese fachgerecht schneiden – von der Öschberg-Palmer-Krone bis zum Spalier“ (Samstag, 12. März, von 9 bis 16 Uhr) und „Rosen kennen, schneiden und pflegen“ (Freitag, 18. März, von 14 bis 18 Uhr). Am Mittwoch, 6. April, folgt von 14 bis 18 Uhr „Gemüse aus dem eigenen Garten – Sommergemüse“, am Freitag, 22. April, von 14 bis 18 Uhr „Gestalten mit mediterranen Pflanzen“, am Samstag, 7. Mai, von 9 bis 17 Uhr „Exotic Gardens – Wir bauen einen Dschungelgarten“ und am Freitag, 20. Mai, von 14 bis 18 Uhr „Wildblumen für Balkon und Terrasse“.

Um das „Aquarellieren von Pflanzen“ geht es am Freitag, 24. Juni, von 14 bis 18 Uhr, um „Gemüse aus dem eigenen Garten – Wintergemüse“ am Mittwoch, 10. August, von 14 bis 18 Uhr, um „Kräuterkränze und -Blumensträuße binden“ am Freitag, 12. August, von 8.30 bis 11.30 Uhr und um „Floristik im Zauber des Herbstes“ am Freitag, 9. September, von 8.30 bis 11.30 Uhr. „Flowerpower mit Blumenzwiebel“ steht am Freitag, 16. September, von 14 bis 18 Uhr auf dem Programm, „Gestaltung von großen und kleinen Hecken“ am Freitag, 7. Oktober, von 14 bis 18 Uhr, „Welten im Kleinformat – Botanische Illustration“ am Freitag, 14. Oktober, von 14 bis 18 Uhr, am Samstag, 15. Oktober, von 9.30 bis 18 Uhr und am Freitag, 21. Oktober, von 13.30 bis 18 Uhr sowie „Festliche Adventfloristik“ am Freitag, 25. November, von 8.30 bis 11.30 Uhr.

Nähere Informationen und Anmeldungen beim Gästebüro Stift Seitenstetten unter 07477/42300-223, e-mail gartenakademie @ stift-seitenstetten.at und www.gartenakademie-seitenstetten.at.

