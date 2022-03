Kunst- und Kulturszene macht sich stark für Ukraine-Hilfe der Volkshilfe

Benefizveranstaltungen von A - Z

Wien (OTS) - In den letzten Tagen haben sich viele österreichische Kulturinstitutionen solidarisch erklärt mit den Menschen in der Ukraine - das Rabenhof Theater, das Burgtheater, die Staatsoper, die FOTO WIEN, die Kulisse, das Akademietheater, das Stadtkino, sowie viele Künstler*innen. Sie alle machen sich aktuell stark für die Ukraine-Hilfe der Volkshilfe.

„Viele Wiener Kulturinstitutionen und Künstler*innen unterstützen die Ukraine-Hilfe der Volkshilfe jetzt mit Benefizveranstaltungen. An dieser Stelle möchte ich an alle ein riesiges persönliches Dankeschön sagen. Und ich kann versprechen: Spenden kommen wirklich an, und werden dringend benötigt.“, so Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien.

„Hier wie dort sehen wir einen unglaublichen Zusammenhalt der Zivilgesellschaft. Als wir in Czernowitz mit dem ersten Spenden-Hilfskonvoi ankamen, haben sich hunderte Freiwillige eingefunden, die eine Menschenkette gebildet, und so innerhalb kürzester Zeit unsere Hilfsgüter entladen haben. Diese Hilfsgüter werden über die Volkshilfe Ukraine auch in die umkämpften Gebiete gebracht. Und auch hier in Österreich sehen wir, dass so viele Menschen aus Kultur und Kunst nicht einfach zuschauen wollen, sondern selbst aktiv werden.“, bestärkt auch Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich.

Narodna Dopomoha, die Volkshilfe Ukraine, arbeitet seit 20 Jahren vor Ort, ist seit der Krim-Krise spezialisiert auf Binnenflüchtlinge, und weiß, was aktuell gebraucht wird. Zur Zeit besonders medizinische Notfallkits. Der nächste Hilfskonvoi ist, dank der Spender*innen, bereits unterwegs.

Hier ein Überblick über die nächsten Benefizveranstaltungen und Spendenaktionen (chronologisch):



– die FOTO WIEN organisiert einen exklusiven Print Sale gemeinsam mit Fotograf*innen der Ausstellung in der Festivalzentrale im Atelier Augarten. Von 9. bis 27. März, Infos finden Sie hier: https://www.fotowien.at/de/ Stadtkino – DONBASS , Filmvorführung am 10. & 13. März, Tickets gibt es hier: https://stadtkinowien.at/news/773/

– Wählt uns!, Aufdeckerjournalist Michael Nikbakhsh und Satiriker Klaus Oppitz am 13. März, Tickets gibt es hier: https://www.rabenhoftheater.com/saison-2021-22/premieren-2021-22/w%C3%A4hlt-uns/ Die Kulisse spendet in Absprache mit ihren Künstler*innen laufend während ihres März-Programms, eine Benefiz-Gala ist ausserdem geplant. Infos hier: https://www.kulisse.at/spielplan



– Der Mensch größer als Krieg, Benefizveranstaltung am 13. März, mit den Ensemblemitgliedern: Doyenne Elisabeth Orth, Dorothee Hartinger, Philipp Hauß, Birgit Minichmayr, Nicholas Ofczarek, Nils Strunk, Martin Schwab u.a. Tickets gibt es hier: https://www.burgtheater.at/veranstaltungen/der-mensch-ist-groesser-als-der-krieg/2022-03-13 Staatsoper – sammelt laufend und ruft zu Spenden auf. Tickets für Schwanensee, am 13. März, gibt es hier: https://www.wiener-staatsoper.at/spielplan-kartenkauf/liste/

– sammelt laufend und ruft zu Spenden auf. Tickets für Schwanensee, am 13. März, gibt es hier: https://www.wiener-staatsoper.at/spielplan-kartenkauf/liste/ Barracuda Music – Solidaritätskonzert für die Ukraine mit Bilderbuch, Pizzera & Jaus, Seiler & Speer, Wanda, Mathea, Yung Hurn, Turbobier, Josh, Mavi Phoenix, Lisa Pay und Bibiza & Eli Preiss, Eazy. Am 19. März im Praterstadion, Tickets gibt es hier: https://www.oeticket.com





Hier kann auch direkt gespendet werden, sämtliche Möglichkeiten (Geldspenden, Zeitspenden, Wohnraum, Sachspenden): www.ukarine-hilfe.at

Die Spendenkontonummer:

Volkshilfe Solidarität

IBAN AT77 6000 0000 0174 0400

Verwendungszweck „Nothilfe Ukraine“

