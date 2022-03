ORF III am Donnerstag: „Die Tafelrunde“-Premiere aus dem Orpheum Graz, „Land der Berge“-Doppel im Trentino

Außerdem: Konzert „Starke Stimmen – Starke Frauen“ zum Weltfrauentag, „ORF III AKTUELL“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Donnerstag, dem 10. März 2022, im Rahmen der „Donnerstag Nacht“ erstmals „Die Tafelrunde“ aus dem Grazer Orpheum. Für diese besondere Premiere des Satireformats versammelt Gastgeber Gerald Fleischhacker Gernot Kulis, Wolfgang Feistritzer alias Kultbauer Petutschnig Hons, Caroline Athanasiadis und Nina Hartmann zum etwas anderen Monatsrückblick. Anschließend präsentiert Virginia Ernst das „Radio Wien Klubkonzert:

Starke Stimmen – Starke Frauen“ zum diesjährigen Weltfrauentag. Bereits im Hauptabend ist ein „Land der Berge“-Doppel in der Trentino-Region in Südtirol unterwegs.

Der Programmtag startet mit „ORF III AKTUELL“, das sich von 9.30 Uhr bis 13.00 Uhr dem Krieg in der Ukraine sowie den weiteren Themen des Tages widmet. Danach folgt die „Im Brennpunkt“-Dokumentation „Ukraine – Krieg in Europa“ (13.00 Uhr). Um 13.45 Uhr meldet sich „ORF III AKTUELL“ wieder zurück und liefert bis 17.10 Uhr ein umfangreiches Update zu den Ereignissen in der Ukraine.

Im Hauptabend erkundet „Land der Berge“ die „Traumberge Trentino – Pale bis Fersental“ (20.15 Uhr). Der Film begibt sich auf einen Streifzug von der südlichsten Gruppe der Dolomiten – der Palagruppe (italienisch Pale di San Martino oder Gruppo delle Pale) – bis zum Fersental, einer deutschen Sprachinsel im Trentino. Anschließend folgt der Film „Trentino und seine zauberhafte Bergwelt“ (21.05 Uhr), der ganz im Zeichen der Gipfelgruppe Brenta Dolomiten steht.

Zum Auftakt der „Donnerstag Nacht“ um 21.55 Uhr präsentiert Gerald Fleischhacker die erste Ausgabe der für den Österreichischen Kabarettpreis 2022 nominierten Satirereihe „Die Tafelrunde“ aus dem Orpheum Graz. Die Geschehnisse in der Ukraine gehen auch an den teilnehmenden Kabarettistinnen und Kabarettisten – „Callboy“ Gernot Kulis, Wolfgang Feistritzer alias Kultbauer Petutschnig Hons, „Dancing Star“ Caroline Athanasiadis und Tirols Comedy-Export Nina Hartmann – nicht spurlos vorbei. Aber auch Corona ist wieder Thema. So zieht Gernot Kulis spannende Lehren aus der Pandemie. Für Nina Hartmann ist schon das Leben als selbständige, selbstbewusste, emanzipierte Frau hart. Caroline Athanasiadis hingegen lässt ihr Trauma aus der Schulzeit Revue passieren.

Danach zeigt ORF III im Rahmen von „Soundcheck Österreich“ (22.50 Uhr) das Radio Wien Klubkonzert „Starke Stimmen – Starke Frauen“ zum Weltfrauentag. Virginia Ernst lädt einige der besten Musikerinnen des Landes zur neuen Ausgabe der erfolgreichen Konzertreihe „WeAre“. Auf der Bühne stehen Acts wie Caroline Athanasiadis, Katharina Straßer, Paenda, die Poxrucker Sisters, Karin Bachner, King & Potter und natürlich Virginia Ernst. Jasmin Dolati führt durch den Konzertabend. Die „Donnerstag Nacht“ schließt mit „Angelika Niedetzky – Pathos“ in „Kabarett im Turm“ (23.40 Uhr).

