Mehr RTL auf Drei TV ab 9. März

Wien (OTS) - RTL und Drei bauen ihre Partnerschaft aus: Mit dem vielfältigen Portfolio von RTL in HD bringt Drei die besten TV-Inhalte der führenden deutschen Entertainment-Gruppe über alle Mediengattungen auf Drei TV. Ab dem 9. März 2022 sind die Sender RTL, RTL ZWEI, SUPER RTL, VOX, ntv, NITRO sowie RTLup in HD-Qualität Teil des Drei TV Angebots. Bestehende Drei TV Kunden müssen nichts weiter tun, sie erhalten die Sender von RTL Deutschland in HD-Qualität automatisch. Der Preis bleibt für alle unverändert. Für Neukunden ist der 1. Monat gratis, danach kostet das Abo weiterhin nur 9,90 Euro pro Monat.



„Wir freuen uns, dass RTL im Drei TV Programm ab sofort noch stärker vertreten ist – inklusive benutzerfreundlicher Produktfeatures wie einer Aufnahmefunktion für zeitversetztes Fernsehen in HD Qualität und Spulfunktion auf allen Sendern. Auf vielfachen Kundenwunsch sind bereits zwei Drittel unserer mehr als 50 Drei TV-Sender in HD-Qualität. Die Tatsache, dass die Drei TV App viele Monate in Folge die best-bewertete App in vielen App-Stores war, ist der schönste Dank für unseren Kundenfokus“, so Günter Lischka, Bereichsleiter Privatkunden bei Drei.

„RTL bietet positive Unterhaltung und unabhängigen Journalismus. Durch unsere langfristige Kooperation mit Hutchison Drei Austria können Drei TV Kund:innen nun Erfolgsformate wie ‚Let´s dance‘, ‚Deutschland sucht den Superstar‘ sowie Programmhighlights wie „Die Höhle der Löwen“ oder ‚Sing meinen Song - Das Tauschkonzert‘ nun auch in hochauflösender Qualität sehen und alle Komfortfunktionen in HD nutzen. Zudem bieten insbesondere RTL und ntv relevante Informationen und Nachrichten. Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit einer der wichtigsten TV-Plattformen im für uns sehr bedeutenden Werbemarkt Österreich und wünschen den Drei Kund:innen viel Spaß und gute Unterhaltung mit unseren Inhalten“, sagt Andre Prahl, Bereichsleiter Programmverbreitung bei RTL Deutschland.

Über Drei TV

Drei TV bietet echtes Fernsehen mit vollem Streaming-Komfort. Ohne Kabel, einfach über die Drei TV-App für SmartTVs, den FireTV-Stick, AppleTV sowie mobile Android- oder iOS-Geräte inkludiert Drei TV mehr als 50 TV-Sender, zwei Drittel davon in HD-Qualität. Das echte Fernsehen von Drei funktioniert mit jedem beliebigen Internetanschluss und kann auf zwei Geräten gleichzeitig angeschaut werden. Alle Sendungen sind 7 Tage lang für Kunden gespeichert. Drei TV hat eine stark wachsende Abonnentenbasis und konnte seine Kundenzahl im Geschäftsjahr 2021 erneut erhöhen. Über die Drei TV Streamingkarte ist Drei TV als selbständiges Produkt auch für Kunden verfügbar, die nur für begrenzte Zeit fernsehen wollen. Mehr auf www.drei.at/tv und www.drei.at/dreitvkarte

