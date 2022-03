Ein Universalgenie wird 75! ORF gratuliert André Heller ab 12. März mit Programmschwerpunkt

Mit Interviews, Porträts, Dokus, Spielfilm und mehr in ORF 2, ORF III, 3sat und Ö1

Wien (OTS) - Ein österreichisches Universalgenie wird 75:

Aktionskünstler, Dichter, Autor, Schauspieler, Regisseur, Chansonnier, Kulturmanager, Gartendesigner und Kosmopolit André Heller feiert am 22. März 2022 halbrunden Geburtstag. Der ORF würdigt den unermüdlichen Visionär und sein vielseitiges Schaffen mit einem umfangreichen Programmschwerpunkt in TV und Radio.

ORF 2: Biopic, Dokus und „Studio 2“-Interview

ORF 2 startet den Schwerpunkt am Samstag, dem 12. März, um 20.15 Uhr mit dem vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten und 2018 entstandenen Kinospielfilm „Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein“. In Rupert Hennings Adaption der gleichnamigen autobiografischen Erzählung von André Heller nach einem Drehbuch, das der Regisseur mit Uli Brée verfasste, sind u. a. Karl Markovics, Valentin Hagg, Sabine Timoteo und Udo Samel zu sehen. Anschließend zeigt ORF 2 das zum 70. Geburtstag produzierte Porträt „Die wahren Abenteuer des André Heller“ (22.40 Uhr) von Andrea Morgenthaler, basierend auf der Heller-Biografie „Feuerkopf“ von Christian Seiler. In ORF III ist die Doku Teil einer André-Heller-Nacht von Dienstag, 22. März, auf Mittwoch, 23. März (2.35 Uhr), 3sat präsentiert diese bereits am Samstag, dem 19. März (10.50 Uhr). Die ORF-2-„matinee“ am Sonntag, dem 13. März, gratuliert mit der Dokumentation „Anima – André Hellers Paradies in Marrakesch“ (9.05 Uhr) über Hellers 2016 eröffnete einzigartige Gartenwelt in Marokko. Am 15. März widmet „kreuz und quer“ (22.35 Uhr, ORF 2) André Heller die Sendung „Das Ende der Seele“, in der die Spiritualität des phantasiereichen und wortmächtigen Wieners im Mittelpunkt steht. Gedreht wurde die Dokumentation in dessen Ateliers und Gärten in Marokko. Am Geburtstag selbst, am Dienstag, dem 22. März, zeigt „Studio 2“ (17.30 Uhr, ORF 2) ein ausführliches Interview mit dem Jubilar – Verena Scheitz hat ihn zum Gespräch getroffen.

ORF III: Heller-Geburtstagsabend und -nacht

ORF III gratuliert André Heller mit sechs Sendungen zu dessen Geburtstag am Dienstag, dem 22. März, ab 20.15 Uhr: Den Auftakt macht die von Robert Neumüller gestaltete Neuproduktion „André Heller: Ich hab' kein Talent zur Mutlosigkeit“. Darin erinnert sich der Universalkünstler und politische Kopf, der seit dem Beginn seiner Karriere Kulturgeschichte in verschiedensten Bereichen mitgeschrieben hat, in einem sehr offenen Gespräch mit Helga Rabl-Stadler und Alexander Wrabetz an manche seiner großen Begegnungen, Stationen und Lernprozesse seines Lebens. Danach zeigt ORF III „André Heller: Mein Hauskonzert“ (21.40 Uhr): Knapp 40 Jahre nach seinem letzten öffentlichen Gesangsauftritt hat der Jubilar mit ORF III dieses intime TV-Privatkonzert der Extraklasse in den eigenen vier Wänden aufgezeichnet, u. a. begleitet von Ernst Molden, dem Nino aus Wien, Ursula Strauss und Voodoo Jürgens. Eine weitere, neue Ausgabe der Reihe „André Hellers Hauskonzerte“ (23.35 Uhr) ist anschließend zu sehen: Darin führt der Hausherr durch ein zweites musikalisches Gastspiel in seiner Privatwohnung, bei dem Violinistin Patricia Kopatchinskaja im Mittelpunkt steht. Eine dokumentarische Regiearbeit von André Heller setzt die Geburtstags-TV-Nacht fort: In der 2011 entstandenen Hommage „Qualtinger“ (1.05 Uhr) vergegenwärtigte Heller, künstlerischer Ziehsohn, den unvergleichlichen Ausnahmekünstler und Menschen Helmut Qualtinger. Abschließend bringt ORF III das bereits in ORF 2 gesendete Porträt „Die wahren Abenteuer des André Heller“ (2.35 Uhr) sowie ein Dacapo des Gesprächs „André Heller: Ich hab' kein Talent zur Mutlosigkeit“ (3.30 Uhr).

„Ö1-Konzert: Verwunschen“

Ö1 gestaltet an Hellers 75. Geburtstag, am Dienstag, dem 22. März, um 19.30 Uhr ein „Ö1 Konzert“ mit dem Titel „Verwunschen“: Die Sendung würdigt André Hellers Diskografie, die ein halbes Jahrhundert umfasst. Die Poesie in seinen Liedern ist farbenprächtig, manchmal verschnörkelt, und so unverkennbar, dass sie – längst ebenso legendär gewordene – Parodien nach sich zog. Doch immer wieder schreibt André Heller auch klare Reime, die die Hörerinnen und Hörer sofort in ihren Bann ziehen. An seiner Seite versammelt er häufig hochkarätige Künstlerinnen und Künstler, die ihren Beitrag zu seinem musikalischen Kosmos leisten.

ORF.at, ORF TELETEXT, ORF-TVthek & flimmit

Im Rahmen ihrer aktuellen Kulturberichterstattung würdigen auch das ORF.at-Netzwerk und der ORF TELETEXT Jubilar Heller und sein vielfältiges Schaffen. Auf der ORF-TVthek werden die Sendungen des TV-Programmschwerpunkts, sofern entsprechende Online-Lizenzrechte vorhanden sind, als Live-Stream und als Video-on-Demand bereitgestellt.

Auf Flimmit (flimmit.at) sind neben der Doku „André Heller – Außer Konkurrenz“ und dem Spielfilm „Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein“ auch einige von Hellers Regiearbeiten zu sehen, darunter die Dokus „Im Herzen des Lichts – Die Nacht der Primadonnen“, „Qualtinger“ und das Gespräch „Scheitern, scheitern, besser scheitern ... – Harald Schmidt trifft Gert Voss“.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at