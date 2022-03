5. Bezirk: Vergabe von Zählkarten für Schnitzlers „Reigen“

Karten für Theater-Abend am 16.3. reservieren: 0699/111 27 543

Wien (OTS/RK) - Der Theater-Verein „ergo arte“ kommt am Mittwoch, 16. März, nach Margareten und zeigt dort das berühmte Schnitzler-Werk „Reigen“. Die Vorstellung im Festsaal im Amtshaus Margareten (5., Schönbrunner Straße 54) fängt um 19.00 Uhr an. Im Fokus steht die Moral in der Gesellschaft. Vom Verlangen nach Liebe und Erotik in allen Schichten bis zu den „Abgründen der menschlichen Seele“ hat das Stück vielerlei Facetten. Das Publikum erlebt den „Reigen“ in einer Inszenierung von Regisseur Peter Pausz. Auf der Bühne stehen die Schauspieler Max Mayerhofer, David Czifer und Mara Koppitsch.

Das Kultur-Projekt wird durch den Bezirk unterstützt. Der Eintritt ist gratis. Ab sofort werden Zählkarten für diesen Abend vergeben. Karten-Reservierungen nimmt das „ergo arte“-Vereinsteam unter der Telefonnummer 0699/111 27 543 an. Weiters sind Bestellungen per E-Mail möglich: info@ergoarte.com. Die Zuseherinnen und Zuseher werden um Einhaltung der aktuellen Corona-Bestimmungen ersucht.

