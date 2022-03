MEGA Bildungsstiftung stellt erneut 1 Million Euro für mehr Chancenfairness auf

Wien (OTS) - Die MEGA Bildungsstiftung startet ihre dritte große Ausschreibung, um Bildungsinitiativen beim Wachsen zu unterstützen, die chancenbenachteiligten Kindern und Jugendlichen ermöglichen, ihre Talente zu entfalten. Mit dem ORF hat MEGA dabei einen starken Kooperationspartner gewonnen. Gemeinsam will man im Rahmen einer Bildungsshow Bildungsinnovationen vor den Vorhang bitten und erfolgreichen Projekten mehr Raum in der Öffentlichkeit geben. Einreichungen sind von 9. März bis 5. Mai 2022 unter www.megabildung.at möglich.

Die MEGA Bildungsstiftung hat durch ihre Förderprogramme bereits 28 innovative Bildungsprojekte mit über drei Millionen Euro gefördert. Der Schwerpunkt der Stiftung liegt dabei in den Themenbereichen Wirtschaftskompetenz und Chancenfairness. Nun stellt MEGA eine weitere Million Euro zur Verfügung, um regional erfolgreiche Projekte in ganz Österreich zur fördern, die die Talente Heranwachsender ungeachtet ihres sozialen und ökonomischen Hintergrunds heben.

„Bildungschancen sind in Österreich ungleich verteilt und stark vererbt. Studien belegen, dass zum Beispiel Zehnjährige aus bildungsnahen Elternhäusern gegenüber Gleichaltrigen aus bildungsfernen Haushalten bereits einen Bildungsvorsprung von 2,5 Jahren haben. Viele Projekte, die hier ansetzen, verfügen jedoch nur über begrenzte Mittel. Wir wollen bestehende Initiativen daher im Rahmen der Ausschreibung unterstützen, ihre Programme österreichweit auszurollen und so noch größeren Nutzen stiften“, so Andreas Ambros-Lechner, Generalsekretär der MEGA Bildungsstiftung.

Herkunftseffekt in der Pandemie vergrößert

Jedes Kind sollte ungeachtet seiner Herkunft und seines Status gefördert werden und seine persönlichen Potenziale entfalten können. Die Corona-Pandemie hat die soziale Bildungsschere jedoch weiter forciert und massive Auswirkungen auf zur Verfügung stehende Bildungsangebote gehabt. „Bildung ist der Schlüssel für die Selbstermächtigung des Menschen. Wir brauchen mehr Innovation im Bildungssystem und faire Bildungschancen. Diese Faktoren stellen die Weichen für die junge Generation“, ergänzt Matthias Strolz, Beirat der MEGA Bildungsstiftung.

Bildungsdiskussion anstoßen: Medienpartnerschaft mit dem ORF

Um Bildungsinnovationen österreichweit zu stärken, geht die MEGA Bildungsstiftung eine Kooperation mit dem Österreichischen Rundfunk ein. Der ORF wird den Themen Bildung und Chancenfairness in seinem Programm (TV, Radio, Online) unterschiedliche Schwerpunkte widmen und u. a. die Sieger:innen der Ausschreibung im September 2022 im Rahmen einer TV-Show in ORF III („Die MEGA Bildungsmillion“) küren. „Die Vermittlung von Information und Kultur sind Kernkompetenzen des ORF und Teil des öffentlich-rechtlichen Auftrags. Mit Formaten wie ‚ZIB TikTok‘ oder der ‚Mini ZIB 100‘, zu der gerade Überlegungen laufen, werden mehr klassische Informationssendungen für die jungen und jüngsten Zielgruppen entwickelt. Denn gerade in den heutigen Zeiten sehen wir, wie wichtig es ist, Kindern und Jugendlichen unbeschränkten Zugang zu Bildung zu geben. Sie ist der Schlüssel für eine bessere individuelle Zukunft sowie jene der Zivilgesellschaft als Teil einer funktionierenden Demokratie. Wir freuen uns daher sehr, Bildungsinitiativen, die sich in Österreich für mehr Chancenfairness einsetzen, auch heuer gemeinsam mit der MEGA Bildungsstiftung auszuzeichnen und einem breiten Publikum in ORF III zugänglich zu machen“, sagt Lou Lorenz-Dittlbacher, Chefredakteurin von ORF III.

Förderung von Initiativen für mehr Chancenfairness

Die Ausschreibung richtet sich österreichweit an schulische und außerschulische Bildungsinitiativen, an Vereine sowie NGOs. Innovative Programme zur Kindergarten- und Schulentwicklung, pädagogische Angebote für digitales und hybrides Lernen oder psychosoziale Initiativen können beispielsweise gefördert werden. Im Rahmen der Ausschreibung vergibt die MEGA Bildungsstiftung Förderungen an sechs Projekte. Die besten drei Projekte erhalten je 200.000 Euro, die Initiativen auf den Plätzen vier bis sechs erhalten jeweils 80.000 Euro. Der Auswahlprozess erfolgt durch eine anerkannte Fachjury.

Aktuelles Steuerrecht benachteiligt Förderungen an österreichische Bildungseinrichtungen

Alle Fördersummen, die die MEGA Bildungsstiftung ausschüttet, sind steuerlich stark benachteiligt, da bei Spenden an Schulen und Bildungs-NGOs 25 % an Kapitalertragssteuer abgeführt werden müssen. Anstatt den Betrag in das heimische Bildungssystem zu investieren, geht dieser beträchtliche Prozentsatz an das Finanzministerium. Sonja Zimmermann, Vorstand der MEGA Bildungsstiftung, dazu: „Bildungsspenden werden in Österreich als Gewinnausschüttung bewertet und derzeit mit 25 % KESt besteuert. Fördergelder an Universitäten, Erwachsenenbildung und Entwicklungszusammenarbeit sind jedoch befreit. Bei einer steuerrechtlichen Gleichstellung von Spenden würden private Zuwendungen und damit auch innovatives Engagement im österreichischen Bildungssystem beträchtlich steigen. Eine Gesetzesänderung ist hier dringend notwendig, auch um den durch Corona entstandenen Bildungsverlust abzufedern.“

Weitere Details zur Ausschreibung und zur Fach-Jury unter www.megabildung.at.

Über die MEGA Bildungsstiftung

Mit der Gründung der MEGA Bildungsstiftung (www.megabildung.at) bündelten die B&C Privatstiftung und die Berndorf Privatstiftung ihre Ressourcen und Aktivitäten bei der Bildungsförderung, um innovative Bildungsprojekte im schulischen und außerschulischen Bereich zu fördern, auszubauen und in ihrer Wirkung zu verbreitern. Die inhaltlichen Schwerpunkte der MEGA Bildungsstiftung liegen in den Bereichen „Chancenfairness in der Bildung“ und „Wirtschaftskompetenz für den Alltag“. Die MEGA Bildungsstiftung hat im September 2019 ihre operative Tätigkeit mit einem eigenen Büro in Wien aufgenommen. Als Mitglied des Expertenbeirats wirkt unter anderem Matthias Strolz mit, der sich schon in der Gründungsphase als Ideengeber eingebracht hat.

