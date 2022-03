PRVA: Online-Voting „Kommunikator:in des Jahres 2021“ startet

Wien (OTS) - Seit 1995 zeichnet der Public Relations Verband Austria (PRVA) jährlich den/die Kommunikator:in des Jahres aus – eine Persönlichkeit, die komplexe, gesellschaftsrelevante Themen kommuniziert, ohne PR-Profi zu sein.

Der/die Sieger:in wird beim Österreichischen Kommunikationstag 2022 am 05.05.2022 präsentiert, das Online-Voting startet heute unter „Kommunikator:in 2021“.

Eine neunköpfige Fachjury mit Vertreter:innen aus Journalismus und PR brachte 38 Vorschläge ein, die sechs aus diesem Kreis Nominierten stellen sich nun dem Online-Voting. Wer am 5. Mai beim Österreichischen Kommunikationstag ausgezeichnet wird, entscheidet die Öffentlichkeit. Gevotet werden kann bis einschließlich 17. April.

Zur Wahl „Kommunikator:in des Jahres 2021“ stehen (in alphabetischer Reihenfolge):

Ingrid Brodnig

Ihre journalistische Tätigkeit begann Brodnig beim Stadtmagazin Falter und wechselte anschließend als Redakteurin zu Profil mit Schwerpunkt Medien- und Digitalthemen. 2017 wagt sie als Digitalexpertin den Schritt in die Selbstständigkeit. Brodnig schreibt mehrere Bücher zu den Auswirkungen der Digitalisierung auf unsere Gesellschaft und engagiert sich gegen Hass im Netz und Fake News. Dieser Einsatz wurde von der Jury als herausragend eingestuft.

Fritz Jergitsch

2013 gründete Fritz Jergitsch die „Tagespresse“, eine satirische Online-Zeitung. Bereits die ersten Beiträge gehen über Social Media viral. Es folgen Auszeichnungen wie „Journalist des Jahres“, „Onliner des Jahres“ und er wird in die Forbes-Liste für Europas „30 unter 30“ der Kategorie Medien gereiht. 2021 erscheint sein erstes Buch, in dem er die Verbreitung von Fake News über Social Media thematisiert. Die Jury begründet die Nominierung mit seinem Talent, kreativ und satirisch auf Missstände hinzuweisen.

Peter Klimek

Der theoretische Physiker und Komplexitätsforscher Klimek wurde der breiten Öffentlichkeit durch seine Analysen und Modelle zur COVID-19-Pandemie in Österreich bekannt. 2021 wurde er zum österreichischen „Wissenschaftler des Jahres“ gewählt und berät als Teil des Covid-Prognose-Konsortiums die österreichische Regierung in Corona-Fragen. Der Jury gefiel besonders sein Einsatz, bei öffentlichen und medialen Auftritten wissenschaftliche Fakten sachlich und verständlich zu vermitteln.

Daniel Landau und Roman Scamoni

Bis vor wenigen Monaten kannten sich Daniel Landau, Lehrer und Bildungsaktivist, und Roman Scamoni, Familienvater aus Innsbruck, noch gar nicht. Auf Scamonis Aufruf via Twitterpost, eine Aktion gegen die zum Teil aggressiven Corona-Demos in Wien zu starten, meldete sich Landau. Aus der Idee entstand die Initiative „#YesWeCare – das #Lichtermeer!“, im Rahmen derer still und mit tausenden Kerzen der Corona-Opfer gedacht wurde. Die Jury würdigt damit sein Engagement, in diesen herausfordernden Zeiten durch ein starkes gemeinschaftliches Signal Optimismus zu vermitteln.

Monika Redlberger-Fritz

Redlberger-Fritz ist Laborleiterin mit Schwerpunkt Influenzaviren am Zentrum für Virologie der Medizinischen Universität Wien. Seit Beginn der Corona-Pandemie hat sie die Öffentlichkeit kontinuierlich über die Pandemie, die gesundheitlichen Risiken und Möglichkeiten, sich zu schützen, aufgeklärt. Der Jury gefiel besonders ihr Engagement, medizinische Fakten sachlich und zugleich verständlich zu vermitteln, sowie Menschen aufzuklären, Angst zu nehmen und Orientierung zu geben.

Dorothee von Laer

Seit 2010 ist von Laer als Professorin am Lehrstuhl für Virologie der Medizinischen Universität Innsbruck tätig. In ihrem Institut forscht sie zum Einsatz von tumorzerstörenden Viren in der Krebstherapie sowie zur Gentherapie der HIV-Infektion. Während der Pandemie nimmt sie als eine der meistbefragten Expertinnen eine wichtige gesellschaftliche Funktion ein und hat mit ihren klaren Aussagen einen wesentlichen Beitrag zu einem offenen Diskurs geleistet. Diese Leistungen wurden von der Jury als außergewöhnlich eingestuft.

Link zur Umfrage: https://de.surveymonkey.com/r/RPSLXLM

Die Jury:

Dinko Fejzuli/medianet

Florian Haas/PRVA Vizepräsident & Juryvorsitzender

Michaela Knapp/trend

Claudia Lahnsteiner/ORF

Barbara Lengauer/APA

Madlen Stottmeyer/Die Presse

Jakob Steinschaden/Trending Topics

Karin Wiesinger/PRVA Präsidentin

Martin Wurnitsch/Horizont

