Künftiges Gehalt für österreichische Studierende große Unbekannte

Talto Gehaltsbarometer: 56 % schlecht über Gehaltsperspektiven informiert, 95 % wollen mehr Informationen zu Einstiegsgehältern

Wien/Graz (OTS) - Während viele junge Menschen den Weg eines Studiums einschlagen, um damit einen guten Grundstein für die künftige Karriere zu legen, ist das Wissen über Gehaltsmöglichkeiten extrem gering. Mehr als die Hälfte der österreichischen Studierenden fühlen sich "schlecht" (45 %) oder "sehr schlecht" (11 %) über Einstiegsgehälter informiert. Noch schlechter steht es etwa um das Wissen zu rechtlichen Aspekten: Drei von vier geben im neuen Talto Gehaltsbarometer große Defizite zu. Befragt wurden dafür knapp 2.000 Studierende von österreichischen Hochschulen.

Alle wollen mehr erfahren & sind auf der Suche nach Informationen

Der Bedarf an Informationen ist riesig: 19 von 20 geben an, dass sie mehr über Einstiegsgehälter nach dem Studium, Gehaltschancen mit ihrer Ausbildung, rechtliche Aspekte rund ums Gehalt sowie Skills zur Verbesserung des eigenen Gehalts erfahren möchten. Ebenfalls stark nachgefragt sind Tipps für Gehaltsverhandlungen. Für zwei Drittel sind all diese Themen sogar "sehr interessant".

Paradigmenwechsel: Junge Generation spricht über Tabu-Thema Gehalt

Während Gehaltstransparenz in Österreich noch lange nicht gelebt wird, ist der Zugang der Studierenden ein gänzlich anderer: Gehalt ist in persönlichen Gesprächen nämlich kein Tabu (mehr).

7 von 10 geben an, dass sie ihre Informationen über Gehalt aus dem Bekanntenkreis beziehen (71,9 %), die Hälfte spricht mit Studienkolleg*innen darüber (55,3 %) und jede*r Dritte mit Arbeitskolleg*innen (28,4 %). Bei den Personen, die bereits studienrelevant in einer Voll- oder Teilzeitbeschäftigung neben dem Studium arbeiten spricht sogar die Hälfte (49,6 %) mit Kolleg*innen über Bezahlung.

Weitere relevante Informationsquellen sind übrigens Social Media (35,8 %) und Karriereplattformen wie Talto (zusammen 38,5 %). Die Geheimnistuerei rund um die eigene Bezahlung gehört mit dem Jobeinstieg der neuen Fachkräfte-Generation der Vergangenheit an.

Was Studierende mehr schätzen als "hohes" Gehalt

Wie ticken die künftigen Kolleg*innen und was ist den Mitarbeiter*innen der Zukunft wichtig? Im Rahmen des Talto Gehaltsbarometers wurden fünf Aspekte in Relation zu "hohem" Gehalt gesetzt und die Einschätzung der Studierenden abgefragt. Dabei kommt ganz klar heraus, dass eine gute oder überdurchschnittliche Bezahlung für die Talente von Morgen nicht alles ist. Geschätzt werden andere Faktoren wie eine kollegiale und gute Arbeitsatmosphäre, ein abwechslungsreicher Tätigkeitsbereich, die Unterstützung durch das Unternehmen bei Weiterbildungen aber auch flexible Arbeitszeiten.

Nur das Thema "Remote Work" ist den Befragten nicht so wichtig: 75,7 % würden ein besseres Gehalt der (regelmäßigen) Arbeit von Zuhause aus vorziehen.

15. März: Online-Veranstaltung mit Gehaltsexpertin

Um dem großen Wissensdefizit entgegenzuwirken hat Talto am 15. März 2022 eine ausgewiesene Gehaltsexpertin in einem Live-Q&A zu Gast. Ab 18:00 Uhr erhalten registrierte Talto-User*innen wertvolle Tipps von Martina Ernst und können online ihre persönlichen Fragen stellen.



Über den Talto Gehaltsbarometer

An der Online-Befragung haben im Zeitraum von 24. Jänner bis 20. Februar 2022 insgesamt 1.916 Studierende aus Österreich teilgenommen. Sie wurden zu Themen rund ums Gehalt, Gehaltsperspektiven und Gehaltsverhandlungen befragt. Drei Viertel der Teilnehmer*innen (73,3 %) absolvieren aktuell ein Bachelorstudium, 19,2 % befinden sich in einem Masterprogramm. Der Rest verteilt sich auf Diplomstudien, PhD und andere akademische Weiterbildungsprogramme.

Über Talto - Talents of Tomorrow

Talto bietet Studierenden und jungen Talenten während und nach ihrem Studium die für sie passenden Unternehmen, Jobangebote und hilfreiche Infos zu Karriere- und Jobthemen in der Talto-App, via Social Media und auf www.talto.com. Derzeit nutzen rund 500.000 Studierende und Absolvent*innen (bis zwei Jahre nach Studienabschluss) aus Österreich und Deutschland unsere Plattform.

Talto Deep Talk: "Gehaltsverhandlungen – Bekomme, was du wert bist!"

Datum: 15.03.2022, 18:00 - 19:00 Uhr

Ort: Online (siehe Link), Österreich

Url: https://talto.com/austria/articles/talto-talk/onlineevent-am-153-gehaltsverhandlungen-bekomme-was-du-wert-bist/

