„Nachhaltig leben“: ein Ö1 Dossier und neue Sendereihe

Wien (OTS) - Das neue „Ö1 Dossier: Nachhaltig leben“ bündelt die Vielfalt von ökonomischen, sozialen und ökologischen Nachhaltigkeitsthemen in Ö1 online unter

https://oe1.orf.at/nachhaltigleben. Einblicke in dieses Dossier

bietet ab 11. März auch die neue Sendereihe „Nachhaltig leben“:

14-tägig, jeweils freitags um 11.55 Uhr in Ö1 und als Podcast.

In Ö1 ist Nachhaltigkeit seit langem ein Thema, das sich durch viele Sendereihen zieht - von „Wissen aktuell“ über die „Dimensionen“, das „Radiokolleg“ oder „Punkt eins“ bis zu „Moment“. Erderwärmung, unmäßige Ausbeutung der Lebensräume und das Leben auf Kosten nachkommender Generationen werden die Menschheit noch jahrzehntelang beschäftigen. Um die anstehenden Herausforderungen bewältigen zu helfen, bündelt Ö1 die zahlreichen Beiträge für ein nachhaltiges Leben als Teil des Spezialangebots „Ö1 macht Schule“ in einem dauerhaft verfügbaren Dossier zum Nachhören auf der Website:

https://oe1.orf.at/nachhaltigleben. Sortiert nach drei Säulen –

Ökologie, Soziales und Wirtschaft – wächst so ein Archiv der Nachhaltigkeit, das in die Zukunft begleiten soll. Wer wissen möchte, ob Elektromobilität von allen Klima- und Verkehrsproblemen befreit, wird dort ebenso fündig werden wie jene, die nach ökologisch verträglicher Mode fragen.

Neue Ö1-Reihe „Nachhaltig leben“ auch als Podcast

Die neue Sendereihe „Nachhaltig leben“ bietet ab 11. März u. a. Einblicke in das gleichnamige Dossier und erkundet Aspekte eines ökologisch verträglichen Lebensstils: 14-tägig, jeweils freitags um 11.55 Uhr. Die Sendung ist auch als Podcast verfügbar unter oe1.ORF.at/podcast.

Im Rahmen dieser vielfältigen Programmbeiträge legt auch die Ö1-Initiative „Reparatur der Zukunft“ ihren Fokus heuer auf Klimainnovationen in Europa. Für das Casting neuer Ideen können unter https://oe1.orf.at/zukunft Projekte, Konzepte und wissenschaftliche Arbeiten, die in einem kurzen Videoclip erklären, welche Lösungen es bei der Bewältigung der Klimakrise gibt - zum Beispiel in den Bereichen Wasser, Boden, Luft, Ernährung, Wirtschaft, Bildung, Soziales, Technologie, Mobilität, Energie, Gesundheit, Migration – eingereicht werden. Über ausgewählte Einreichungen wird die Sendereihe „Radiokolleg“ berichten. Eine Jury wird Projekte auszeichnen. Die Förderer für Coaching, Präsentationen und finanzielle Unterstützung sind das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, die Akademie der bildenden Künste Wien und der Markt der Zukunft Graz.

Auch die Website science.ORF.at berichtet mehrmals pro Woche über aktuelle Ergebnisse aus der Atmosphären- oder Klimaforschung. Und der Ö1 Klima-Newsletter bringt seinen Abonnent/innen die aktuellsten Ergebnisse rund um Artenvielfalt, Energiewende oder neue Formen der Mobilität immer freitags kurz gefasst ins E-Mail-Postfach. Anmeldung unter https://newsletter.extra.orf.at/. Das Ö1 Dossier „Nachhaltig leben“ wird unterstützt vom Wiener Städtischen Versicherungsverein.

