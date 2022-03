Landstraße: Spaziergänge durch das Weißgerberviertel

Anmeldung für 11.3. und 13.3.: kaspar@austrianguideinvienna.com

Wien (OTS/RK) - Unter dem Titel „Die Tour ins Jetzt und Vergangene“ lädt der Fremdenführer Kaspar Wohlleb in Zusammenarbeit mit dem Bezirksmuseum Landstraße zu Streifzügen durch ein besonders interessantes „Grätzl“ im 3. Bezirk ein. Die Besichtigungen mit dem Motto „Spaziergang durch das Weißgerberviertel“ finden an 2 Terminen statt: Am Freitag, 11. März, und am Sonntag, 13. März, erzählt Kaspar Wohlleb zum Beispiel wissenswerte Dinge über den Bahnhof Wien-Mitte, die Sofiensäle und den Rochusmarkt. Spenden der Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden erbeten. Außerdem ist die Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln erwünscht.

Anmeldung per E-Mail: kaspar@austrianguideinvienna.com.

Die Exkursion am Freitag, 11. März, beginnt um 15.00 Uhr beim Bahnhof Wien Mitte (Ausgang: 3., Gigergasse, beim Lüftungsturm „Urban Jungle“) und endet nach rund 2,5 Stunden beim Museum im 3. Bezirk in der Sechskrügelgasse 11. Der Rundgang am Sonntag, 13. März, startet um 16.00 Uhr beim Museum und geht nach zirka 2,5 Stunden beim Bahnhof Wien-Mitte zu Ende. Informationen über das Bezirksmuseum Landstraße fordern Interessierte via E-Mail beim ehrenamtlich wirkenden Museumsleiter, Franz Hofbauer, an: bm1030@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Landstraße:

www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Angebote im 3. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/landstrasse/



