FPÖ – Nepp: Nach Aus für Impfpflicht muss auch Ludwig 2G-Schikanen sofort beenden

Strengere Maßnahmen völlig sinnlos

Wien (OTS) - „Nach dem Aussetzen der Impfpflicht ist auch SPÖ-Bürgermeister Ludwig gefordert, seine strengeren Corona-Regeln in Wien sofort aufzuheben. Es ist völlig sinnlos, dass Wien als einziges Bundesland auf der 2G-Regel in Gastronomie und Freizeiteinrichtungen sowie der Maskenpflicht im gesamten Handel beharrt. Denn die aktuellen Infektionszahlen zeigen, dass Wien trotz der SPÖ-Schikanen um nichts besser dasteht. Ludwig soll seine Ego-Show auf Kosten der Wiener Wirtschaft sofort beenden“, so der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, in einer Reaktion.

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

presse @ fpoe-wien.at

www.fpoe-wien.at