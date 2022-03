ServusTV unterstützt die ORF-Aktion „Nachbar in Not – Hilfe für die Ukraine“

Live am 10. März ab 20:15 Uhr bei servustv.com

Salzburg/Wals (OTS) - Angesichts des Kriegs in der Ukraine ist die Betroffenheit der österreichischen Bevölkerung groß. Erschüttert von den täglichen Bildberichten, die zeigen, wie sehr auch dieser Krieg unsägliches Leid über die Zivilbevölkerung bringt, möchten viele Österreicher helfen und durch Spenden zumindest die humanitäre Not vor Ort lindern.



Um die Kräfte zu bündeln und gemeinsam so viele Spenden wie möglich zu sammeln, überträgt auch ServusTV den Aktionsabend auf ORF 2 am 10. März ab 20:15 Uhr live im Stream auf servustv.com. Prominente aus Österreich nehmen die Anrufe der Seherinnen und Seher an den Spendentelefonen entgegen. Für ServusTV wird Andreas Moravec die Spendenanrufe beantworten.



„Die Situation der Menschen in der Ukraine macht mich unglaublich betroffen. Man fühlt sich einfach hilflos. Umso mehr bin ich froh, dass wir mit ServusTV die Aktion ‚Nachbar in Not‘ unterstützen und freue mich über viele Anrufe am Spendentelefon“, sagt der ServusTV-Moderator.



Alle Spendeninformationen: nachbarinnot.orf.at // Die Sendung steht im Anschluss an die Live-Übertragung in der ServusTV-Mediathek zur Verfügung.



