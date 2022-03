EINLADUNG FFG-Pressegespräch: „Forschung und Innovation – Die FFG-Jahresbilanz 2021“, 16. März 2022, 10:00 Uhr

Mit den Geschäftsführern der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) Henrietta Egerth, Klaus Pseiner und Peter Kaufmann, Stv. Leiter KMU Forschung Austria

auch 2021 war die Nachfrage nach Fördermittel ungebrochen hoch. Welche Auswirkungen die direkte Forschungsförderung in den Bereichen Klimaschutz und Digitalisierung auf den Innovationsstandort Österreich hat und wie Forschung und Innovationen wirken und auch in Zukunft dabei helfen im globalen Wettbewerb bestehen zu können, darüber informieren am:

Mittwoch, 16. März 2022, 10:00 Uhr

im APA-Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

und per Livestream https://events.streaming.at/ffg-20220316



FFG-Pressegespräch: „Forschung und Innovation – Die FFG-Jahresbilanz 2021“

Ihre Gesprächspartner:

- Henrietta Egerth, Geschäftsführerin Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG)

- Klaus Pseiner, Geschäftsführer Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG)

- Peter Kaufmann, Stv. Institutsleiter KMU Forschung Austria



Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind unter Einhaltung der geltenden COVID-19-Verordnung im APA-Pressezentrum willkommen. Wir freuen uns über Ihre Zusage zum Pressegespräch und ersuchen um Anmeldung unter: presse @ ffg.at



Datum: 16.03.2022, 10:00 Uhr

Ort: APA-Pressezentrum

Laimgrubengasse 10, 1060 Wien, Österreich

Url: https://events.streaming.at/ffg-20220316

