Mahrer/Wölbitsch: „Maskenpflicht im Wiener Handel steht im Widerspruch“

Die Volkspartei Wien fürchtet Kaufkraftabfluss ins Wiener Umland – Wiener Sonderweg im Widerspruch

Wien (OTS) - „Mit 5. März wurden seitens der Bundesregierung die meisten Corona-Beschränkungen aufgehoben, doch für den wiederholten Sonderweg der Wiener Stadtregierung habe ich kein Verständnis“, so der designierte Landesparteiobmann der Volkspartei Wien Stadtrat Karl Mahrer. Konkret kritisiert Mahrer die nur in Wien geltende Maskenpflicht im gesamten Handel.



Während in allen anderen acht Bundesländern die FFP2-Maske nur noch in bestimmten Bereichen wie etwa in Supermärkten, Apotheken, Spitälern und öffentlichen Verkehrsmittel getragen wird, muss in Wien die Maske auch in Geschäften abseits des Lebensmittelhandels getragen werden. Auffallend ist hierbei der Widerspruch, dass die Maskenpflicht nur für Kundinnen und Kunden gilt, nicht aber für das Personal.



„Dass Wien diese Öffnungsschritte des Bundes nicht mitträgt, ist schlichtweg unverständlich. Und das, obwohl bereits viele Betriebe in Wien existenzielle Sorgen haben“, so der Klubobmann der Volkspartei Wien Markus Wölbitsch. „Mit der Maskenpflicht ist die Wiener Wirtschaft einem massiven Wettbewerbsnachteil ausgeliefert“, so Mahrer weiter: „Anstatt dass sich die Wiener Unternehmen jetzt von der Pandemie mit ihren Lock-Downs erholen, ist ein Kaufkraftabfluss ins Wiener Umland zu befürchten.“



Diese finanziellen Einbußen betreffen nicht nur den Handel, sondern auch die Gastronomie, da nach einem Shoppingbummel oft ein Restaurant- oder Kaffeehausbesuch folgt. Statt mit Maske durch die Wiener Geschäfte zu bummeln, zieht es etliche Wiener jetzt in die Einkaufszentren in der Umgebung. Neben dem vielzitierten Parndorf im Burgenland hat Wien auch mit der SCS oder dem G3 Shopping Resort in Gerasdorf die Konkurrenz direkt vor der Haustüre. „Die Maskenpflicht im Handel muss daher auch in Wien aufgehoben werden“, fordern Mahrer und Wölbitsch abschließend.

