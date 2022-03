BLITZBLANK ehrt Johanna Mikl-Leitner mit dem “WOMAN FOR VALUES” Award

Preisverleihung im Rahmen der WOMEN OF THE YEAR AWARDS 2022

Wien (OTS) - Unter dem Motto „Stronger together“ feierten gestern, am Internationalen Frauentag, Gäste aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Fernsehen, Mode und der Medienbranche eine bewegende Gala-Nacht, die ganz im Zeichen herausragender Frauen stand. In der von Verlegerin Uschi Pöttler-Fellner initiierte "Women of the Year"-Gala wurden nationale als auch internationale Frauen für ihr außerordentliches Engagement und ihre Visionen in insgesamt elf Kategorien ausgezeichnet.

BLITZBLANK, mit der Eigentümerfamilie rund um Errol und Mario Reichel, unterstützt die Gala bereits seit drei Jahren und ehrt heuer die „Landesmutter“ von Niederösterreich, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner „für ihre standhafte Selbstverständlichkeit für nachhaltige Werte und ihren Einsatz für ein soziales Miteinander.“ so Mario Reichel. „Ökologie und vor vorallem Menschlichkeit stehen auch in unserem Unternehmen auf der Tagesordnung und daher sehen wir jede Ehrung in diesem Rahmen stellvertretend für alle eigenen engagierten Mitarbeiterinnen.“ so Reichel weiter.

Die Laudatio hielt Moderator, Entertainer und Intendant Alfons Haider, der mit Mikl-Leitner seit Jahrzehnten freundschaftlich verbunden ist. Auch er streut der Grande Dame der Politik Rosen: „Johanna Mikl-Leitner ist ein Mensch, bei dem ich sofort an Begriffe wie Ehrlichkeit, Wertschätzung, Verantwortung, Toleranz und Tradition denke. Eine Politikerin, die die Dramen dort lässt, wo sie hingehören, nämlich auf die Bühnen dieser Welt.“

„Es ist mir eine große Ehre, diesen Preis stellvertretend für eine Vielzahl großartiger Frauen entgegen zu nehmen und ich möchte ihn gerade heute Bertha von Suttner widmen. Sie hat trotz schwieriger Umstände ein selbstbestimmtes Leben geführt, appellierte Konflikte mit Gesprächen zu lösen und nicht mit der Waffe. Möge ihr Wunsch in Erfüllung gehen.“ so die Preisträgerin der Kategorie „WOMAN FOR VALUES“ presented by BLITZBLANK.

Das Familien-Unternehmen BLITZBLANK blickt auf 86 Jahre Firmengeschichte zurück. Mit seinen rund 1200 MitarbeiterInnen und dem Fachwissen, das über drei Generationen kontinuierlich ausgebaut wurde, steht der Name BLITZBLANK immer für Zuverlässigkeit und Qualität in der Reinigung mit einem Hauptaugenmerk auf Nachhaltigkeit, Kompetenz und einer Spezialisierung in der Hygiene und Desinfektion.

