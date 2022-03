We are Fronius: Die Gesichter hinter der Industrie

Fronius launcht einmalige Employer Branding Kampagne

Wels (OTS) - Fronius steht für Hightech und Innovation in Form von Schweißsystemen, Solar-Wechselrichtern und Batterieladegeräten. Umso unkonventioneller der neue Auftritt, mit dem das Unternehmen um Arbeitskräfte wirbt. Auffallend prägnante Porträtbilder setzen die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Szene und vermitteln eine klare Botschaft: „We are Fronius“.

Glänzende, top-moderne Produkte oder abstrakte, computeranimierte Hightech-Visualisierungen sucht man in der aktuellen Employer Branding Kampagne von Fronius vergeblich. Das familiengeführte Industrieunternehmen geht gänzlich neue Wege und holt die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur vor den Vorhang, sondern stellt sie bewusst ins Rampenlicht.

„Einer unserer Unternehmenswerte ist der hohe Qualitätsanspruch, der sich unter anderem in einer überdurchschnittlichen Fertigungstiefe widerspiegelt. Oder anders ausgedrückt: Wir stellen so viel wie möglich in Eigenleistung her. Diesen Qualitätsanspruch haben wir uns auch bei der Entwicklung unserer neuen Kampagne zu Herzen genommen und innerhalb unseres Fachbereichs ein 14-köpfiges Team für die Umsetzung formiert. In einer einmaligen Aktion wurden mit über 120 Freiwilligen die Bilder der Kampagne erarbeitet“, erklärt Nicola Graf, Leiterin der Unternehmenskommunikation.

Der Mensch im Mittelpunkt

Idee und Umsetzung stehen dabei in Einklang mit dem neuen Fronius Markenauftritt, der den Menschen in den Mittelpunkt rückt. Dieser Wert findet sich auch in der Unternehmenskultur, fußend auf einem Gemeinschaftsgedanken, der besagt, dass jede und jeder Einzelne wichtig ist und einen wesentlichen Teil zum Gesamtbeitrag leistet. Somit erklärt sich gleichzeitig die Botschaft der Kampagne: „We are Fronius“.

„In den nächsten Wochen und Monaten werden weitere Fotoshootings stattfinden“, freut sich Graf. „Das Außergewöhnliche ist, dass wir nicht nur einzelne Gesichter als Kampagnenbilder verwenden, sondern weit über 100 verschiedene Sujets nach außen getragen werden. Nur so lassen sich der ausgeprägte Gemeinschaftssinn, die Diversität und unsere Wertekultur optimal darstellen. Zutiefst menschlich, zutiefst authentisch – so sind wir, so arbeitet Fronius.“

Auf Augenhöhe

Mehr als 120 verschiedene Sujets sind also bereits entstanden, wobei sich jeweils nur die Personen, nicht aber das Setting verändert haben. Jeder bekommt dieselben Grundvoraussetzungen, dasselbe Licht, die gleiche Kamera. Gerade einmal 80 Zentimeter liegen zwischen der Linse und der Nasenspitze. Es soll aufgezeigt werden, dass man sich bei Fronius auf Augenhöhe begegnet – ganz egal, ob als Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter in der Fertigung, der Verwaltung oder im Vertrieb. Und unabhängig davon, ob Lehrling, Neueinsteiger oder Urgestein.

Die ausdrucksstarken Gesichter zieren in einem ersten Schritt speziell den Zentralraum Oberösterreichs, die Heimat von Fronius, auf den digitalen Kanälen sind sie natürlich weithin sichtbar. Die Werbeplakate, Fahrzeugbeklebungen und Printinserate, kurzen Spots, internen Magazine und Karriereseiten vermitteln dabei eine prägnante Botschaft „We are Fronius“ – losgelöst von Alter, Herkunft oder Aussehen. Für das betrachtende Gegenüber schwingt eine zweite Botschaft mit: „Werde Teil vom Wir. Werde Teil von Fronius.“

