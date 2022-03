FPÖ – Haider: CO2-Besteuerung sofort aussetzen!

Grüner Amoklauf bedeutet Todesstoß für Unternehmen und Vernichtung tausender Arbeitsplätze

Wien (OTS) - „Angesichts der massiv steigenden Energiepreise muss die geplante CO2-Steuer sofort ausgesetzt werden. Außerdem muss die EU alles daransetzen, die Energiepreise zu senken“, forderte der freiheitliche Europaparlamentarier Mag. Roman Haider. Andernfalls bedeute das den Todesstoß für unzählige Unternehmen und die Vernichtung tausender Arbeitsplätze allein in Österreich. „Unternehmen rechnen dieses Jahr sogar mit einer Versechsfachung der Ausgaben für Energie aus Gas im Vergleich zum Vorjahr. Das ist aberwitzig“, stellte Haider fest. Gleichzeitig erreiche der Preis für CO2-Zertifikate horrende 90 Euro pro Tonne und habe sich damit im Vergleich zu 2020 verdreifacht.

„Statt diesen Steigerungen entgegenzusteuern, gießen sowohl die österreichische Bundesregierung als auch die EU zusätzlich Öl ins Feuer“, kritisierte Haider. Damit würde nicht nur heimische Wertschöpfung vernichtet, sondern auch Unternehmen und Arbeitsplätze zerstört. „Wir verlieren außerdem wertvolles Know-how ins Ausland, wenn es bei uns ganze Unternehmenszweige nicht mehr gibt“, erklärte Haider. Dass die Umweltauflagen im Ausland deutlich schlechter als in Österreich und in der EU seien störe dabei weder die Grünen noch die ÖVP. „Diese ökosoziale Steuerreform ist weder ökologisch nachhaltig noch sozial, sie ist gefährlich für Österreich“, meinte Haider.

Die Aussagen von Vizekanzler Kogler, keinesfalls von der geplanten CO2-Steuer abrücken zu wollen, könne damit nur als wirtschaftspolitischer Amoklauf bezeichnet werden. „Für Kogler und seine weltfremden Fanatiker kommt der Strom offensichtlich aus der Steckdose und Arbeitsplätze werden von NGOs geschaffen“, so Haider. Um von ihrem Korruptionssumpf abzulenken und Neuwahlen um jeden Preis zu vermeiden, würde die ÖVP diesen grünen Fanatismus auch noch unterstützen. „Das zeigt, wie wenig Gewicht die Zukunft Österreichs für ÖVP und Grüne hat“, zeigte sich Haider verärgert.

Doch auch die EU-Kommission halte stur an ihren weltfremden Plänen fest, selbst wenn Europa damit ins Unglück gestürzt werde. „Die Inflation galoppiert, die Energiepreise steigen ins Unermessliche, die CO2-Zertifikate erreichen schwindelerregende Höhen und die Kommission hält weiter an ihrem aberwitzigen Green Deal fest“, griff Haider die verfehlte EU-Politik an. „Wenn es nicht bald eine Umkehr gibt, wird uns diese Koalition aus Fanatikern, weltfremden Utopisten und feigen Sesselklebern in den kompletten Ruin treiben“, betonte Haider.

