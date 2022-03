CoinEx Charity ruft 10-Mio.-Dollar-Wohltätigkeitsfonds für weltweites Wohlergehen ins Leben

Hongkong, 8. März 2022 (ots/PRNewswire) - Nach Schätzungen im Bericht The State of Food Security and Nutrition in the World 2021 werden bis 2030 rund 660 Millionen Menschen Hunger leiden. Um dem Dilemma der Armut entgegen zu wirken und den Aufbau einer neuen Welt ohne Hunger und mit gleichberechtigtem Zugang zu Bildung und fairer Gesundheitsversorgung zu beschleunigen, hat CoinEx Charity, eine gemeinnützige Organisation unter CoinEx, einen Wohltätigkeitsfonds in Höhe von 10 Millionen USD ins Leben gerufen und verfolgt seine Mission „Via Blockchain, Making the World a Better Place".

CoinEx Charity konzentriert sich auf humanistische Pflege und veranstaltet seit 2021 weltweit Wohltätigkeitsveranstaltungen. Die Organisation versorgt Menschen in armen Gebieten mit Hilfsmitteln für den Lebensunterhalt sowie mit medizinischen Hilfsmitteln und setzt sich dafür ein, dass Kinder in verschiedenen Ländern einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung erhalten. Im Fall von Katastrophen wird den betroffenen Gebieten sofortige Hilfe angeboten.

Im vergangenen Jahr sponserte CoinEx Charity zahlreiche Fußballspiele in Weißrussland und verschenkte Tickets und Trainingseinheiten für die Kinder vor Ort. Mit der Stärkung dieser Träumer ermöglicht CoinEx Charity die Förderung der menschlichen Entwicklung.

Im Dezember 2021 spendete CoinEx Charity 700 Care-Pakete für Kinder im Lehrkrankenhaus der Universität von Uyo in Nigeria. Den Kindern bedeuteten diese Geschenke sehr viel.

Nachdem der Taifun Rai im Januar 2022 die Philippinen getroffen hatte, scheute CoinEx keine Mühen, um die Katastrophenhilfe im Land zu unterstützen, und entsandte umgehend Unterstützungsteams in die drei am stärksten betroffenen Gebiete, um Nothilfe anzubieten, darunter insgesamt 300 Versorgungspakete. Neben der Bereitstellung von Notfallvorräten spendete CoinEx auch Gelder an die lokale Regierung, um bei der Katastrophenhilfe und beim Wiederaufbau zu helfen.

Anlässlich des iranischen Neujahrs 2022 besuchte CoinEx Charity abgelegene Dörfer in Isfahan, in denen schlechte Lebensbedingungen herrschen, und verteilte Lebensmittelpakete an 100 arme Familien.

CoinEx Charity hat wohltätige Veranstaltungen in Regionen wie Belarus, Nigeria, den Philippinen und dem Iran ausgerichtet und wird auch weiterhin die Botschaft der Liebe und Barmherzigkeit in jeden Winkel der Erde tragen.

CoinEx Charity schreitet zur Tat und trägt mit echten Aktionen zum weltweiten öffentlichen Wohlergehen bei. Die Organisation nimmt ihre soziale Verantwortung wahr und sorgt mit ihren sozialen Aktionen für mehr öffentliches Bewusstsein beim Thema Wohlfahrt. CoinEx Charity ruft andere Unternehmen dazu auf, sich ebenfalls für wohltätige Zwecke einzusetzen und einen Beitrag zum weltweiten Gemeinwohl zu leisten.

