LILYSILK feiert zum Internationalen Frauentag die Emanzipation der Frau

Los Angeles, 8. März 2022 (ots/PRNewswire) - Zur Feier des Internationalen Frauentags 2022 hat LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit der Mission, Menschen zu einem spektakulären, nachhaltigen Leben zu inspirieren, ein schickes Outfit auf den Markt gebracht, das zu dem neu eingeführten SOS-Shirt in Lilienweiß und der weitbeinigen Seidenhose in Schwarz passt. In Kombination mit einem verschlungenen, braunen, atemberaubenden, rechteckigen Seidenschal, der mit dem ikonischen Lilienblumen-Print von LILYSILK überzogen ist und so einen bequemen und stilvollen Look bietet, möchte die Marke klassischen Frauen einen modernen Esprit verleihen.

Das neue ikonische Design von LILYSILK, das SOS-Shirt, ist von der Herrenmode inspiriert und aus 22 Momme Charmeuse-Seide gefertigt. Es ist ein zeitloser Klassiker und einfach ein Must-Have für die moderne Damengarderobe. Die Seidenhose mit weitem Schritt kommt in einem atemberaubenden Culotte-Schnitt daher, wobei die doppelte Georgette-Mischung die Trägerin mit Leichtigkeit und Anmut bewegt.

Das Outfit ist ein perfektes Beispiel dafür, wie sich die Teile von LILYSILK mühelos zu einem raffinierten, komfortablen Ensemble kombinieren lassen.

„Als Weiterentwicklung unseres meistverkauften Basic-Shirts aus Seide mit verdeckter Knopfleiste ist das SOS-Shirt die perfekte Kombination aus modernem Geist und zeitlosem Design. Auf diese Weise weben wir moderne Klassiker für die Frauen von heute und geben ihnen das Selbstvertrauen, spektakulär zu leben. Mit LILYSILK können Sie der Welt die unabhängige, geheimnisvolle und charmante Frau zeigen, die in Ihnen steckt", kommentiert David Wang, CEO von LILYSILK.

LILYSILK wurde bereits von bekannten Frauen in Hollywood wie Gwyneth Paltrow und Nina Dobrev getragen und zelebriert an diesem Internationalen Frauentag die Emanzipation der Frau. Mit der LILYGIRL-Identität, die in der starken, sinnlichen Weiblichkeit verankert ist, wird LILYSILK weiterhin noch raffiniertere und auffallendere Kreationen entwerfen, die das Vertrauen in die eigene Persönlichkeit wecken.

