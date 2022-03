Terran Biosciences und die University of Maryland, Baltimore, geben ein exklusives Lizenzabkommen für ein Portfolio von Patenten und Daten bekannt, das Innovationen im Bereich der psychedelischen Therapien unterstützt

New York, 8. März 2022 (ots/PRNewswire) - Terran Biosciences, Inc. („Terran") hat mit der University of Maryland, Baltimore („UMB") eine Vereinbarung über eine weltweite Exklusivlizenz zur Entwicklung und Vermarktung eines Portfolios von UMB-Patenten und -Daten zur Unterstützung eines neuartigen Ansatzes zur Behandlung neurologischer und psychiatrischer Erkrankungen mit psychedelischen Therapeutika geschlossen.

Mit dieser Transaktion baut Terran seine breite Pipeline an vielversprechenden ZNS-Therapeutika und -Technologien im klinischen Stadium weiter aus. Dieses geistige Eigentum und diese Daten werden auch Terrans derzeitiges Portfolio von über 150 Patenten ergänzen, die neue Wirkstoffe und Anwendungen im Bereich der psychedelischen Therapien abdecken.

„Wir sind begeistert von diesen Entdeckungen an der UMB, die zu den innovativsten gehören, die wir in der psychedelischen Medizin gesehen haben", kommentierte Dr. Sam Clark, CEO von Terran. Wir freuen uns darauf, diese Mittel weiterzuentwickeln, um Patienten zu helfen, die an verheerenden neuropsychiatrischen Erkrankungen leiden."

Terran ist ein Biotech-Plattformunternehmen, das ein Portfolio von Therapeutika und Technologien für Patienten mit neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen entwickelt. Mit der Unterstützung einer Reihe von Life-Science- und Technologie-Investoren hat Terran eine auf das ZNS fokussierte, technologiegestützte Arzneimittelentwicklungsplattform aufgebaut und treibt eine Reihe von Produkten im Spätstadium der Entwicklung zügig voran, darunter neuartige Therapeutika auf psychedelischer Basis.

