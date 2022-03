Industrie: Beschluss für mehr Frauen in MINT-Berufen richtiges Signal für Gesellschaft & Standort

IV-GS Neumayer: Bisher nur ein Viertel der hochqualifizierten Wissenschafts- und Technikjobs durch Frauen besetzt

Wien (OTS) - „Nach wie vor sind Frauen – trotz zahlreicher Initiativen – im MINT-Bereich unterrepräsentiert. Lediglich ein Viertel aller hochqualifizierten Wissenschafts- und Technikjobs sind in Österreich durch Frauen besetzt. Das muss sich so schnell wie möglich ändern. Für die Industrie ist daher der Beschluss im Unterrichtsausschuss, eine MINT-Strategie insbesondere zur Erhöhung des Anteils von Mädchen und Frauen in Ausbildungsformen für technische Berufe zu erstellen, ein notwendiges und richtiges Signal für unsere Gesellschaft und Zukunft“, betonte der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Christoph Neumayer, am heutigen Weltfrauentrag. Gerade der MINT-Bereich biete sinnstiftende Tätigkeiten, hervorragende Jobmöglichkeiten, sehr gute Bezahlung und exzellente Karriereperspektiven.

Auch mit Blick auf den sich weiter verschärfenden Fachkräftemangel sei es ein Gebot der Stunde, Mädchen und Frauen noch stärker als bisher für den MINT-Bereich zu gewinnen. Nur durch die viel stärkere Einbeziehung von engagierten Mädchen und Frauen wird die Zielsetzung der Bundesregierung zu schaffen sein, bis 2030 die Zahl der MINT-Graduierten um 20 Prozent zu erhöhen. Die Industrie unterstützt daher zahlreiche Maßnahmen und Initiativen, um dieses wichtige Ziel zu erreichen. Jüngst wurde beispielsweise die MINTality-Stiftung aus der Taufe gehoben. Diese Initiative aus Industrie und Wirtschaft soll Lösungen aufzeigen, um konkret den Fachkräftemangel zu bekämpfen, Teams diverser zu machen, Frauen spannende Karrieren in technischen Berufen zu ermöglichen und Frauen finanziell unabhängiger zu machen.

„Wir brauchen hier eine echte Trendwende. Mehr Frauen in technischen Berufen würde uns nicht nur ökonomisch, sondern vor allem auch gesellschaftspolitisch weit voranbringen“, betonte Neumayer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Industriellenvereinigung

Sandra Bijelic

Pressesprecherin

+43 (1) 711 35-2305

sandra.bijelic @ iv.at

https://www.iv.at