Die Tanz Company Gervasi tritt in die Fußstapfen Merce Cunninghams

Wien (OTS) - In Merce 2-for-7 bewegt sich die Company Gervasi auf den Spuren von Merce Cunningham und taucht spielerisch in seine Gestaltungsräume und tänzerischen Metamorphosen ein. Im Lauf des Abends setzen sich sieben Tänzer_innen den performativen Energien dieses großen Erneuerers aus, um zu erfahren, was seine Visionen in ihnen bewirken. Dabei wird erforscht, wie in der Gegenwart beheimatete Körper mit seinem utopischen Potential umgehen und welche Strukturen, Formen und Dynamiken sich aus diesem Kontakt tänzerisch erschließen lassen. Die Tänzer_innen werden in dieser Konstellation neue Aspekte geometrischer Choreographien erkunden.

Mit Marina Rützler, Nicola Manzoni, Megan Castro, Luca Zanni, Paula Dominici, Serena Zaccagnini; Künstlerische Leitung, Choreographie: Elio Gervasi; Choreografische Unterstützung: Alberto Franceschini; Musik: Alessandro Vicard; Kostüme: Hanna Hollmann; Bühne: Alberto Franceschini und Elio Gervasi; Dramaturgie: Karl Baratta



ZEIT: Do 31.3. bis Fr 1.4.2022, 19:30 Uhr sowie Sa 2.4.2022,18:00 Uhr

ORT: WUK, Währinger Straße 59, 1090 Wien



