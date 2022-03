Weltfrauentag: Förderungsmaßnahmen im Bundesheer zeigen Erfolge

Anzahl der Frauen im Bundesheer steigt

Wien (OTS) - Den heutigen 111. Weltfrauentag nimmt das Bundesministerium für Landesverteidigung zum Anlass, um das Thema „Frauen beim Bundesheer“ in den Mittelpunkt zu stellen. Um die vielfältigen Berufsmöglichkeiten für Frauen im Österreichischen Bundesheer zu zeigen, besuchte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner Soldatinnen in der Maria-Theresien-Kaserne. Dort stellten Militärpolizistinnen ihr Berufsfeld näher vor und im Anschluss folgte eine Präsentation des Wasseranalyse-Containers der ABC-Abwehr, wo ebenfalls Frauen tätig sind.

„Frauen haben im Österreichischen Bundesheer dieselben Chancen wie Männer. Viele Soldatinnen und weibliche Zivilbedienstete haben bereits eindrucksvoll bewiesen, dass mit Fleiß, Leistung und Engagement viel erreicht werden kann. Mittlerweile stehen Frauen an der Spitze von Direktionen, Abteilungen und auch in Verbänden der Truppe. Beide Geschlechter werden gleichberechtigt behandelt und bekommen die gleiche Bezahlung. Wir sind zwar noch lange nicht am Ziel angelangt, dennoch befinden wir uns am richtigen Weg“, so die Verteidigungsministerin.

Im Ressort wurden bereits wichtige Schritte zur Gleichbehandlung und zur Förderung von Frauen im Heer gesetzt. Mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner steht außerdem die erste Frau an der Spitze des Ministeriums. Für den Zeitraum vom 1. Jänner 2020 bis 31. Dezember 2025 wurde ein neuer Frauenförderungsplan für das Bundesministerium für Landesverteidigung erlassen. Dieser Frauenförderungsplan ist ein Instrument, um den schrittweisen Abbau von Ungleichbehandlungen von weiblichen Bediensteten zu unterstützen und der Unterrepräsentanz von weiblichen Zivilbediensteten sowie von Soldatinnen im Ressort zielorientiert und nachhaltig entgegenzuwirken.

Das Bundesministerium für Landesverteidigung beschäftigt zum aktuellen Stand im Jahr 2022 insgesamt 2.362 zivile Frauen. Davon sind 70 Verwaltungspraktikantinnen und 75 weibliche Lehrlinge. Erfreulicherweise steigt seit den letzten Jahren der Frauenanteil bei den Soldatinnen stetig: Im Jahr 2012 konnte das Bundesheer 352 Frauen beim Heer verzeichnen, heuer sind es bereits 662 Soldatinnen beim Bundesheer. Davon befinden sich derzeit 607 Frauen in einem Dienstverhältnis, 55 Soldatinnen im Ausbildungsdienst und 23 Frauen im Auslandseinsatz. Die meisten Frauen sind als Unteroffiziere tätig (292). Allein heuer musterten insgesamt 370 Unteroffiziere mit dem Dienstgrad Wachtmeister beim Bundesheer aus, davon 26 Frauen. Der derzeit höchste Rang bei weiblichen Offizieren ist der Dienstgrad „Brigadier“, insgesamt sind derzeit zwei Frauen sind in diesem Rang. Die Dienstelle mit dem höchsten Frauenanteil beim Bundesheer ist das Bundessport- und Freizeitzentrum Südstadt mit 32 Heeressportlerinnen. Insgesamt liegt der Frauenanteil beim Österreichischen Bundesheer bei rund 13% (zivile Bedienstete und Soldatinnen).

Weitere Informationen finden Sie unter soldatin.bundesheer.at

