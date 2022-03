4GAMECHANGERS unterstützt “We stand with Ukraine”-Benefizkonzert für Volkshilfe und „Nachbar in Not“ am 19. März – live auf PULS 24

Wien (OTS) - Unter der Schirmherrschaft von Veranstalter und Nova-Rock-Intendant Ewald Tatar findet am 19. März ein ganztägiges Benefizkonzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion statt – PULS 24 wird über diese umfassende Spendenaktion für die Volkshilfe den ganzen Tag über im TV und Livestream berichten. Ebenso wie bereits übermorgen, Donnerstag, um 20:15 Uhr auf PULS 24 live - die „Nachbar in Not – Hilfe für Ukraine“-Gala. Alle „Nachbar in Not“-Spendenaktionen passieren in Kooperation mit dem ORF.

"We stand with Ukraine" wird mit zahlreichen Größen der österreichischen Musikszene ein buntes, vielseitiges Programm bieten, das möglichst viele Leute anspricht und mit Spendentickets und Charity-Maßnahmen vor Ort eine maximale Spendensumme für Volkshilfe und "Nachbar in Not" akquirieren will. Das starke Line up eint alle großen Namen der österreichischen Szene: Kurt Ostbahn, Bilderbuch, Pizzera & Jaus, Seiler & Speer, Wanda, Mathea, Yung Hurn, Turbobier, Josh, Mavi Phoenix, Lisa Pay und Bibiza & Eli Preiss, Eazy.

Unter der 4GAMECHANGERS-Vision “The Power of Cooperation“ wird der junge Newssender der ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe, PULS 24, dieses Event umfassend covern und davon berichten.

Spenden-Tickets sind auf oeticket.com und in allen oeticket.com Outlets erhältlich.

„We stand with Ukraine“: Das große Benefizkonzert

Am Samstag, den 19. März ganztägig auf PULS 24, im puls24.at Livestream und in der ZAPPN App

Und bereits am Donnerstag, den 10. März:

"NACHBAR IN NOT – Hilfe für Ukraine" live um 20:15 Uhr auf PULS 24, im Livestream auf puls24.at und auf ZAPPN

Rückfragen & Kontakt:

cornelia.doma @ prosiebensat1puls4.com