Industrie gratuliert neuem Gesundheitsminister Rauch

IV-Präs. Knill: Persönlichkeit mit umfangreicher politischer Erfahrung – Corona-Management, Pensionssicherung zentrale Herausforderungen

Wien (OTS) - Die Industrie gratuliert Johannes Rauch sehr herzlich zur Angelobung zum Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. „Mit Johannes Rauch übernimmt eine Persönlichkeit mit umfangreicher politischer Erfahrung und hoher Sachorientierung die Leitung eines vor allem in Pandemie-Zeiten wichtigen Ministeriums“, betonte der Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Georg Knill, am heutigen Dienstag. Nach wie vor sei der Umgang mit COVID-19 – trotz Rücknahme zahlreicher Maßnahmen – eine Herausforderung für die Menschen und Unternehmen in Österreich. Ebenfalls auf der Agenda seien zentrale Themen, wie etwa die nachhaltige Sicherung der Pensionen, bei denen es zukunftsorientierte und mutige Lösungen braucht.

„Die Industrie steht bei der Bewältigung der anstehenden Herausforderungen als verlässlicher und konstruktiver Partner mit Ihrer Expertise gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit im Sinne des Arbeits- und Wirtschaftsstandorts Österreich“, betonte Knill abschließend.

