NEOS Hernals danken Ilse Pfeffer für gute Zusammenarbeit

Wien (OTS) - Nach 20 Jahren als Bezirksvorsteherin verabschiedet sich Ilse Pfeffer in den wohlverdienten Ruhestand. NEOS Hernals wollen der scheidenden Bezirksvorsteherin für die gemeinsame Zeit danken!

„Gespräche auf Augenhöhe und konstruktive Zusammenarbeit sind in der Politik heute keineswegs mehr eine Selbstverständlichkeit. Umso mehr haben wir die Gesprächs- und Kompromissbereitschaft der Bezirksvorsteherin zu schätzen gewusst“, bedankt sich Cora Frithum, Klubobfau der NEOS Hernals, bei Ilse Pfeffer für die langjährige Zusammenarbeit.

„Besonders hervorheben wollen wir die Umgestaltung des Leopold-Kunschak Platzes sowie die Einführung des ersten Marktes für Hernals ebenda. Beide Projekte stellen für die Hernalserinnen und Hernalser einen echten Mehrwert dar. Ohne die gute Zusammenarbeit hätte das Projekt niemals so schnell umgesetzt werden können. Ich denke wir haben damit gezeigt, was Bezirkspolitik ermöglichen kann, wenn man gemeinsam an einem Strang zieht“, so Frithum weiter.

„Dem neuen Bezirksvorsteher, Peter Jagsch, wünschen wir einen guten Start und freuen uns darauf, auch mit ihm stetig an der Verbesserung von Hernals zu arbeiten. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam noch einiges für den Bezirk erreichen können“, schließt Frithum.

