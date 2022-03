FPÖ – Seidl: NEOS-Wien nicken KH-Nord Milliardendesaster einfach ab

Nur die FPÖ ist in Wien Anwalt der Steuerzahler

Wien (OTS) - „Nach dem letzten Gesundheits- und Sozialausschuss ist einmal mehr bewiesen, dass den Wiener NEOS das Milliardendesaster rund um das KH Nord schnurzegal ist“, kritisiert der Gesundheitssprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Wolfgang Seidl.

Während Wiederkehr und Co. in der Untersuchungskommission diese unzähligen Wahnsinnigkeiten noch kritisiert und sich als Aufdecker versucht haben, wird die jetzige Kostenüberschreitung von den Pinken einfach abgenickt. „Es ist zwar wenig überraschend, aber dennoch unfassbar, wie sehr die NEOS für einen Stadtratsposten alle politischen Grundsätze über Bord werfen“, so Seidl.

„Wir Freiheitlichen werden bei der nächsten Gemeinderatssitzung als einzige Partei diese SPÖ-Misswirtschaft, die Mehrkosten von 400 Millionen Euro zur Folge hat, thematisieren und als Anwalt für die Steuerzahler fungieren“, bekräftigt der Wiener FPÖ-Gesundheitssprecher.

