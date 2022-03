70 Jahre Wolfgang Ambros: ORF-Schwerpunkt mit Konzerten, Porträts, Talks und mehr

Ab 14. März in ORF 2 und ORF III: Mit u. a. „kulturMontag“, „Vera“, „Stöckl“, dreitägigem Austropop-Schwerpunkt mit neuer Doku, A3-Konzert, Soloauftritten und mehr

Wien (OTS) - Am 19. März 2022 feiert Wolfgang Ambros seinen 70. Geburtstag – und der ORF feiert mit! Ab 14. März würdigt ein umfassender TV-Schwerpunkt mit u. a. Konzerten, Magazinporträts, Dokus und Talkformaten die Austropop-Legende.

Den Auftakt macht ORF 2 mit einem Künstlerporträt im „kulturMontag“ (14. März, 22.30 Uhr), in dem neben Wegbegleiterinnen und -begleitern auch der Jubilar selbst zu Wort kommt. Einen Tag vor seinem runden Geburtstag, am Freitag, dem 18. März, stellen in ORF 2 „Guten Morgen Österreich“ (6.30 Uhr) und „Studio 2“ (17.30 Uhr) den Musiker mit Porträts ins Rampenlicht. Am Abend zeigt sich Wolfgang Ambros zu Gast bei „Vera“ (21.20 Uhr, ORF 2) so offen und nachdenklich wie nie: So spricht er u. a. über die Entfremdung von seinen elfjährigen Zwillingen, das Unverständnis des eigenen Vaters für seine Musik, seine gesundheitliche Situation nach zwei Wirbelsäulenoperationen oder über die Frage nach der ausgleichenden Gerechtigkeit: ob er wohl früher zu viel Glück gehabt habe – als ihm die Hits, die Frauen und der Erfolg nur so zugeflogen sind. An Ambros’ Geburtstag, am Samstag, dem 19. März, widmen sich die „Seitenblicke“ ab 20.05 Uhr in ORF 2 dem „Runden“ des Künstlers. Bei Barbara Stöckl gibt der gebürtige Wiener mit Wahlheimat Niederösterreich am Donnerstag, dem 21. April, in „Stöckl“ (23.05 Uhr, ORF 2) Einblicke in sein Leben und seine Karriere.

ORF III gratuliert Wolfgang Ambros von 18. bis 20. März mit einem dreitägigen TV-Schwerpunkt unter dem Motto „Es lebe der Austropop!“. So steht zum Auftakt am Freitag, dem 18. März, im Hauptabend mit „Fendrich, Ambros, Danzer: Das Austria-3-Jubiläum“ (20.15 Uhr) ein neues Interview zum 25. Jahrestag der Bandgründung auf dem Programm, in dem Wolfgang Ambros und Rainhard Fendrich zu Wort kommen. Anschließend sind die ersten zwei Folgen der vierteiligen ORF-III-Reihe „Soundtrack Österreich“ (ab 21.05 Uhr) zur österreichischen Musikgeschichte zu sehen, gefolgt von dem im Jahr 2000 aufgezeichneten Konzerterlebnis „A3 – Live aus Schönbrunn“ (22.50 Uhr).

Am Samstag, dem 19. März, zeigt ORF III ab 10.55 Uhr sieben Konzerte der bedeutendsten Austropop-Größen, beginnend mit dem legendären Open-Air-Event „Opus & Friends“ von 1985, bei dem Falco, Wolfgang Ambros, die EAV, Maria Bill u. v. m. mitwirkten. Es folgen: „Gert Steinbäcker live am Donauinselfest“ (12.30 Uhr), „Sternstunde des Austropop“ (13.40 Uhr), „100 Jahre EAV – live“ (15.45 Uhr), „Georg Danzer von der Donauinsel“ (16.55 Uhr), „Rainhard Fendrich – Live am Donauinselfest“ (18.00 Uhr), „A3 – Live aus Schönbrunn“ (19.10 Uhr).

Im Hauptabend präsentiert die „zeit.geschichte“ zum 70. Geburtstag von Wolfgang Ambros die ORF-III-Neuproduktion „Alles andere zählt ned mehr“ (20.15 Uhr; Dacapo am 20. März, 11.00 Uhr). Die Dokumentation von Walter Gröbchen macht sich auf die Suche nach dem Phänomen Ambros und blickt zurück auf die erfolgreiche Ausnahmekarriere des österreichischen Musikers. Anschließend stehen die beiden finalen Teile der ORF-III-Reihe „Soundtrack Österreich“ (ab 21.15 Uhr) auf dem Spielplan. Für einen gebührenden Abschluss des Austropop-Abends sorgt das Konzert „Wolfgang Ambros & die No.1 vom Wienerwald – Live am Donauinselfest“ aus dem Jahr 2019 (22.55 Uhr; Dacapo am 20. März, 12.05 Uhr).

Den finalen Schwerpunkttag im Zeichen des Austropop begeht ORF III am Sonntag, dem 20. März, mit drei Konzerten und einem Porträt: Bei „Das große Falco-Tribute-Konzert“ (13.15 Uhr) ließen 2017 namhafte Künstler/innen wie Fettes Brot, Julian Le Play und Edita Malovčić das Falco-Konzert vom Donauinselfest 1993 wieder aufleben. Danach folgen „Peter Kraus – Jubiläumskonzert aus der Wiener Stadthalle“ 2018 (14.25 Uhr) und „Merci, Udo – Das letzte Konzert einer Legende“ (16.35 Uhr). Abschließend zeigt ORF III das Porträt „Hubert von Goisern: Brenna tuat’s schon lang“ (18.40 Uhr).

Das ORF.at-Netzwerk und der ORF TELETEXT würdigen Wolfgang Ambros als einen der prominentesten Vertreter des Austropop im Rahmen ihrer aktuellen Kulturberichterstattung. Auf der ORF-TVthek werden die Sendungen des TV-Programmschwerpunkts, sofern entsprechende Online-Lizenzrechte vorhanden sind, als Live-Stream und als Video-on-Demand bereitgestellt.

