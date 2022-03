Bundesheer: „Verfassungsgerichtshof auf Tour“ nun an der Militärakademie

Wien (OTS) - Am Montag, den 7. März 2022, eröffnete Verteidigungsministerin Klaudia Tanner gemeinsam mit dem Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes (VfGH), Christoph Grabenwarter, dem Bürgermeister von Wiener Neustadt, Klaus Schneeberger, und dem Kommandanten der Militärakademie, Generalmajor Karl Pronhagl, die Ausstellung „Verfassungsgerichtshof auf Tour“ an der Theresianischen Militärakademie.

„Gerade das traurige aktuelle Beispiel mit der Ukraine zeigt uns, wie wichtig eine solide Verfassung ist, wie wichtig das Völkerrecht ist und vor allem wie wichtig es ist, dass die festgeschriebenen Dinge anerkannt und beachtet werden. Die österreichische Neutralität ist im Verfassungsrang geregelt. Und auch wenn jetzt vermehrt Diskussionen entstehen, an der immerwährenden Neutralität Österreichs wird nicht gerüttelt! In Bezug auf den Angriffskrieg auf die Ukraine steht außer Frage, dass Österreich zwar militärisch gesehen ein neutraler Staat ist; aber politisch gesehen sind wir niemals neutral, vor allem, wenn es um die Achtung des Völkerrechts geht“, so die Verteidigungsministerin bei der Eröffnung.



„Es ist mir aber auch besonders wichtig, dass diese Wanderausstellung in einer Schulstadt wie Wiener Neustadt gezeigt wird. Gerade die Militärakademie ist ein Garant für gelebte Tradition und moderne Führungsausbildung. Hier werden einerseits die jungen Offiziere ausgebildet, die in weiterer Folge viel Verantwortung tragen, und zum Zweiten finde ich es wichtig, dass den Kadetten der Sicherheitsschule die Bedeutung des Schutzes unserer Bundesverfassung von Anfang an mitgegeben wird“, so Ministerin Klaudia Tanner weiter.

Der Präsident des VfGH Christoph Grabenwarter betonte, die Prinzipien der Bundesverfassung und deren zentrale Schutzinstanz, der Verfassungsgerichtshof, seien unverzichtbar für die freiheitliche Demokratie. Diese Prinzipien müssten aber auch gelebt werden: „Deshalb reicht es nicht aus, Wissen über Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte in Büchern zu beschreiben. Ziel dieser Ausstellung ist, dass die Besucherinnen und Besucher – darunter auch Menschen, die in der militärischen und geistigen Landesverteidigung Verantwortung tragen – die Verfassungsprinzipien leben und weitertragen.“

"Das Projekt 'Schule goes MilAk' ist ein weiterer Baustein in der jahrhundertelangen Partnerschaft der Stadt Wiener Neustadt und der Theresianischen Militärakademie. Gerade als Bindeglied zwischen Österreichischem Bundesheer und den Jugendlichen kann die MilAk hier wertvolle und wichtige Arbeit leisten. Wir werden als Stadt dieses Projekt dementsprechend sehr gerne mittragen und auch unsere Schulen motivieren, das Angebot anzunehmen“, so der Bürgermeister der Statutarstadt Klaus Schneeberger.

Die Wanderausstellung

100 Jahre Bundesverfassung nahm der österreichische Verfassungsgerichtshof 2021 zum Anlass mit einem mobilen Infopoint Menschen in ganz Österreich seine Arbeit näherzubringen. Seit Mai 2021 wanderte die Ausstellung zum Thema „100 Jahre Verfassungsgerichtshof“ – im Juni 2021 eröffnet in der Wiener Maria-Theresien-Kaserne – schon quer durch Österreich. Das Bundesheer übernahm nun die mobile Ausstellung, um vor allem auch den eigenen Bediensteten und Rekruten einen Besuch zu ermöglichen. Der Besuch ist aber auch den umliegenden Schulen und Vereinen kostenlose möglich.

Erweitertes Info-Angebot für Schüler

Die Militärakademie erweitert ihr bisheriges Angebot an Schulklassen zur Nutzung des eigenen Campus für die Weiterbildung: Neben der Führung durch die Ausstellung „Von der Kaiserresidenz zur Offiziersschmiede“ und dem Outdoor-Klassenzimmer „Park mit Klasse“ gibt es nun auch die Möglichkeit, sich über die Bundesverfassung und die Aufgaben des Verfassungsgerichtshofes am „Infopoint 100 Jahre Verfassung“ zu informieren. Und bei der geführten „Leutnant Luchs Park Ranger Tour“ können Schülerinnen und Schüler den Akademiepark kennenlernen.

Österreichs Militärakademie

Die Theresianische Militärakademie ist die Ausbildungsstätte und Heimat der Truppenoffiziere des Österreichischen Bundesheeres. Sie wurde am 14. Dezember 1751 von Maria Theresia mit dem Auftrag an den ersten Kommandanten Feldmarschall Leopold Joseph von Daun „Mach er tüchtige Offiziere und rechtschaffene Männer daraus“ gegründet. Damit ist sie die älteste aktive, durchgängig der Offiziersausbildung gewidmete Militärakademie der Welt. An der Theresianische Militärakademie erfolgt die Truppenoffiziersausbildung und die Offiziersweiterbildung. Für angehende Maturantinnen und Maturanten wird die Ausbildung an der „Bundeshandelsakademie für Führung und Sicherheit“ angeboten.

