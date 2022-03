Hilfsgüter aus Niederösterreich in Chisinau/Republik Moldau angekommen und an CONCORDIA Sozialprojekte Moldau übergeben

Wien (OTS) - Über 250.000 ukrainische Flüchtende sind seit Kriegsausbruch auf der Suche nach Schutz über die moldauische Grenze gekommen. Menschen, die von einem Tag auf den nächsten ihr Zuhause und ihre Existenz hinter sich lassen mussten, nur mit dem Nötigsten im Gepäck. Erstaunlich viele – 150.000, sind bisher in Moldau geblieben. Das ärmste Land Europas steht vor einer humanitären Krise. Die Regierung in Moldau bittet die EU und USA um Unterstützung zur Bewältigung der Flüchtlingsströme.

Ein wichtiges Zeichen der Solidarität und Hilfe haben die Niederösterreichische Landesregierung und niederösterreichische Jugendorganisationen und der Zivilschutzverband gesetzt. Vergangen Samstag startete ein Hilfskonvoi von fünf LKWs mit humanitären Hilfsgütern in die Republik Moldau. Gestern Nacht erreichte dieser die moldauische Hauptstadt Chisinau.

Wir danken der österreichischen Botschaft in Chisinau, Botschafterin Stella Avallone und Botschaftsrat Gero Stuller, die maßgeblich daran beteiligt waren, dass unsere KollegInnen von CONCORDIA Moldau den Konvoi gestern Abend sicher in Empfang nehmen konnten. Die Hilfsgüter werden unmittelbar für die ankommenden ukrainischen Flüchtlinge benötigt und zur Verfügung gestellt.

„Ein herzliches Danke dem Land Niederösterreich und Landesrat Martin Eichtinger für diese großartige Unterstützung. Dank dieser schnellen Hilfsaktion haben wir nun vorerst ausreichend Hilfsgüter zur Versorgung der Hilfesuchenden.“ – Bernhard Drumel, Geschäftsführer CONCORDIA

Für alles Weitere zur Bewältigung des Hilfsbedarfs in der Republik Moldau – so wird es in den kommenden Wochen und Monaten neben materiellen Hilfsgütern u.a. psychosoziale Unterstützung brauchen – bitten wir um finanzielle Hilfe, die direkt vor Ort wirkt.

CONCORDIA Sozialprojekte-Spendenkonto IBAN: AT28 3200 0000 1318 7893 oder Online

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen & Vermittlung von Interviews:



CONCORDIA Sozialprojekte

Katharina Wagner

+43 6763011916

katharina.wagner @ concordia.or.at