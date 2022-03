SPÖ-Köllner betroffen vom Tod Sigi Bergmanns

„Prägende Persönlichkeit mit Leidenschaft, Expertise und dem Talent für markige Sprüche wird uns in guter Erinnerung bleiben“

Wien (OTS/SK) - Betroffen vom Tod des bekannten und beliebten Sportreporters Sigi Bergmann zeigt sich SPÖ-Sportsprecher Maximilian Köllner: „Sigi Bergmann war für Generationen von Sportfans eine fixe Größe und prägende Persönlichkeit in der österreichischen Sportberichterstattung. Legendär war nicht nur sein Talent für markige Sprüche, sondern auch seine profunde Expertise im Boxsport, wo er zahlreiche Wettkämpfe mit einer unvergleichlichen Leidenschaft kommentierte“, so Köllner. ****

Als langjähriger Moderator und Gastgeber der ORF-Sendung ‚Sport am Montag‘ wird Bergmann, so Köllner weiter, auch einer breiten sportinteressierten Öffentlichkeit in guter Erinnerung bleiben. „Unsere Anteilnahme gilt seiner gesamten Familie und den vielen Freund*innen“, so Köllner im Namen des SPÖ-Parlamentsklubs abschließend. (Schluss) sr/lp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at