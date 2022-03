Zagreb-Ersatz-Slalom in Flachau wird im ORF zum nächsten Nightrace

Am 9. März ab 17.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Ein Höhepunkt vor dem Weltcup-Finale: Nachdem der Herren-Slalom von Zagreb Anfang Jänner witterungsbedingt abgebrochen werden musste, ist Flachau eingesprungen und so kommen alle Ski-Fans am Mittwoch, dem 9. März 2022, in den Genuss eines Nacht-Rennens zur Primetime, das ORF 1 ab 17.00 bzw. 20.15 Uhr live überträgt. Kommentator ist Thomas König, an seiner Seite Thomas Sykora, der auch die Kamera-Fahrten absolvieren wird. Aus dem Zielraum melden sich Bernhard Stöhr und Benni Raich.

Auch im Web und via App bieten sport.ORF.at, die ORF-TVthek und ORF Ski alpin ein von Live-Streams und Video-on-Demand-Angeboten über einen Live-Ticker bis zu ausführlichen Storys u. v. m. reichendes Gesamtpackage. Der ORF TELETEXT informiert ebenfalls umfassend über den Slalom.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at