ORF III am Mittwoch: Dreiteiliger Südtirol-Abend u. a. mit „Landleben“-Premiere „Durchs Gadertal bei Alta Badia“

Außerdem: „ORF III AKTUELL“ zum Ukraine-Krieg, Zweimal „treffpunkt medizin“ über Radioaktivität und Schilddrüse

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information ist am Mittwoch, dem 9. März 2022, im Rahmen eines dreiteiligen Themenabends in Südtirol unterwegs. Zunächst reist „Heimat Österreich: Vom Vinschgau bis ins Ahrntal“, danach führen zwei „Landleben“-Neuproduktionen „Durchs Gadertal bei Alta Badia“ und über den „Dolomiten-Höhenweg Nummer 1“. Abschließend befassen sich zwei Ausgaben von „treffpunkt medizin“ mit Marie Curie, der Entdeckerin der Radioaktivität, sowie mit der Funktionsweise der Schilddrüse.

Am Vormittag, von 9.30 Uhr bis 13.00 Uhr, widmet sich „ORF III AKTUELL“ dem Krieg in der Ukraine sowie den weiteren Themen des Tages. Danach folgt ein „zeit.geschichte“-Dacapo der Doku „Despoten – Josef Stalin“ (13.00 Uhr). Um 13.50 Uhr meldet sich „ORF III AKTUELL“ zurück und liefert bis 17.10 Uhr ein umfangreiches Update zu den Ereignissen in der Ukraine.

Den Themenabend im Zeichen von Südtirols Natur und Menschen eröffnet „Heimat Österreich“ mit der Dokumentation „Vom Vinschgau bis ins Ahrntal – Leben in den Südtiroler Alpen“ (20.15 Uhr). Anschließend führt Regisseur Herbert Unterberger in einer neuen „Landleben“-Produktion „Durchs Gadertal bei Alta Badia“ (21.05 Uhr) und begleitet mehrere in der Region verwurzelte Menschen: die Landwirte Lukas Castlunger und Vito Agreiter, Metzger Christian Agreiter, Trachtenschneiderin Anita Vittur, die Musikkapelle Müjiga de Badia und Schwester Mirjam Vollger, Provinzoberin im „Mutterhaus“. Sie alle haben hier im „Val Badia“, wie die Italiener sagen, ihren Lebensmittelpunkt gefunden und sind stolz darauf, die Traditionen ihrer Vorfahren weiterleben zu können. Danach bereist eine weitere neue „Landleben“-Doku von Sigi Menzel den „Dolomiten-Höhenweg Nummer 1“ (21.55 Uhr), der vom idyllischen Pragser Wildsee bis hinunter nach Belluno führt.

„treffpunkt medizin“ widmet sich danach „Marie Curie: Entdeckerin der Radioaktivität“ (22.30 Uhr). Radioaktive Strahlung ist aufgrund des Krieges in der Ukraine und der Gefahr einer atomaren Bedrohung wieder in den Fokus gerückt. Spannend und authentisch zeichnet der Film mit Hilfe von Originalaufnahmen und Schriften das Bild dieser außergewöhnlichen Wissenschafterin im Licht der Gegenwart. In der zweiten „treffpunkt medizin“-Dokumentation (23.20 Uhr) geht es um „Die Schilddrüse: Bordcomputer des Lebens“.

